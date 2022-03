Epic verzoekt Apple om Fortnite in Zuid-Korea weer in de App Store te zetten

Epic Games wil zijn Apple-ontwikkelaarsaccount in Zuid-Korea weer terug om Fortnite daar weer in de App Store aan te kunnen bieden. Het bedrijf heeft Apple verzocht het account weer te activeren, met een verwijzing naar nieuwe wetgeving in het land.

Epic is van plan om Fortnite voor iOS weer in Zuid-Korea aan te bieden, inclusief zijn eigen betaalsysteem, in aanvulling op Apples betaalsysteem. Dat meldt Epic Games. Het gamebedrijf verwijst naar nieuwe wetgeving in Zuid-Korea voor zijn verzoek. In augustus is in Zuid-Korea een wijziging van de telecommunicatiewet aangenomen, die techbedrijven zoals Apple en Google verplicht om alternatieve betaalsystemen op hun platformen toe te staan.

Apple meldt Amerikaanse media zoals MacRumors dat de wetgeving nog niet van kracht is en dat het Epics terugkeer naar de App Store verwelkomt, als het maar aan de voorwaarden voldoet. "Epic heeft contractbreuk toegegeven en tot nu toe is er nog geen legitieme basis om het ontwikkelaarsaccount te herstellen", aldus Apple.

Eerder uitte Apple al kritiek op de wetswijziging in Zuid-Korea. Volgens het bedrijf neemt het risico op fraude, privacy-inbreuken en ondermijning van functies als ouderlijk toezicht toe als het alternatieve betaalsystemen zou moeten toestaan.

Epic en Apple zijn in een langlopend juridisch conflict verwikkeld nadat Epic zijn eigen betaalsysteem in Fortnite voor iOS integreerde. In augustus 2020 verwijderde Apple Fortnite daarop uit de App Store, omdat Epic met de stap de voorwaarden van het platform overtrad.