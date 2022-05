Grand Theft Auto: San Andreas krijgt VR-versie voor Oculus Quest 2

Rockstar Games werkt aan een VR-versie van GTA: San Andreas, die exclusief voor de Oculus Quest 2-headset van Facebook zal verschijnen. Wanneer de VR-versie verschijnt, is nog niet bekend.

Oculus noemt de VR-versie van GTA: San Andreas in een blogpost, maar toont nog geen beelden. Het bedrijfsonderdeel van Facebook zegt dat er al jaren aan het project wordt gewerkt in samenwerking met Rockstar Games. Dat zegt ook Facebook-ceo Mark Zuckerberg in de Connect Keynote. Daarin verwijst Facebook ook naar een komende Oculus Gaming Showcase 2022, met meer details over nieuwe games, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat evenement plaatsvindt.

Rockstar kondigde zelf dit jaar al remasters aan van de originele GTA-trilogie, waaronder GTA: San Andreas. Die remasters verschijnen op 11 november voor pc en consoles en komen later ook naar smartphones. Mogelijk is de VR-versie ook gebaseerd op die remaster, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. De oorspronkelijke versie van GTA: San Andreas kwam voor het eerst uit op 26 oktober 2004.

Vijf nieuwe games van Vertigo Games

Oculus zegt ook meer samen te gaan werken met de Rotterdamse vr-studio en uitgever Vertigo Games. Die is bekend van titels als Arizona Sunshine, A Fisherman's Tale en luchtgitaarspel Unplugged. Oculus werkt samen met Vertigo aan vijf nieuwe VR-games, maar wat voor games dat zijn, is niet bekend. Wel geeft Oculus een hint: er zit een game bij uit een van de 'fan-favorite' spelwerelden van Deep Silver. Mogelijk gaat dat om een Saints Row-, Metro-, of Dead Island-game.