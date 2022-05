Razer komt met muis en toetsenbord met stille switches voor werkomgeving

Razer brengt opvolgers uit van de draadloze muis, een draadloos toetsenbord en een muismat die het bedrijf vorig jaar toevoegde aan zijn Productivity Suite. Volgens de fabrikant hebben de muis en het toetsenbord stille switches, wat mede bijdraagt aan hun geschiktheid voor de werkvloer.

Het nieuwe draadloze toetsenbord is de Pro Type Ultra en de Pro Click Mini is de draadloze muis, die aangevuld wordt met de Pro Glide XXL-muismat. Volgens Razer hebben deze producten 'stille mechanische switches', wat bij moet dragen aan een stillere werkomgeving en minder afleiding voor anderen in de directe omgeving. Het bedrijf zegt niet of, en zo ja in hoeverre, de nieuwe producten stiller zijn dan hun voorgangers.

De Pro Type Ultra beschikt over gele mechanische switches die een levensduur van 80 miljoen aanslagen zouden hebben. Volgens Razer is er sprake van een ergonomisch ontwerp met een polssteun en kunnen maximaal vier apparaten worden aangesloten via bijvoorbeeld bluetooth of de draadloze Hyperspeed-technologie. De accuduur bedraagt 214 uur als het backlight voor de toetsen uit staat en er bluetooth wordt gebruikt; in het geval van Hyperspeed is dat 207 uur. Dit loopt terug tot 13 uur als een van beide draadloze verbindingsmethodes wordt gebruikt in combinatie met het backlight op de helderste stand.

De Pro Click Mini beschikt volgens Razer over knoppen met een levensduur van 15 miljoen klikken. De sensor heeft een resolutie van 12.000dpi en er zijn vijf dpi-standen op te slaan in de muis zelf. De draadloze muis kan tegelijk verbonden worden met maximaal vier verschillende apparaten en er zijn zeven individueel programmeerbare knoppen aanwezig. Ook deze muis beschikt over bluetooth en Hyperspeed; de batterijduur bedraagt respectievelijk 725 uur tegenover 465 uur. De Pro Click Mini weegt 88g in combinatie met een enkele AA-batterij, of 111g in combinatie met twee AA-batterijen. De muis meet 100,2x62,7x34,1mm.

Alle producten zijn net als hun voorgangers uitgevoerd in witte en grijze kleuren. De Pro Type Ultra kost 170 euro en komt ergens in het huidige, vierde kwartaal uit. De Pro Click Mini is vanaf nu beschikbaar en kost 90 euro en de Pro Glide XXL is ook al uit en is aan te schaffen voor 35 euro.