PS VR2 krijgt functie om gameplay en eigen bewegingen te streamen

PlayStation heeft meer informatie gegeven over verschillende functionaliteiten van de PS VR2 in een uitgebreide blogpost. De VR-bril voor de PlayStation 5 krijgt onder andere de mogelijkheid om zowel gameplay als beelden van de drager van de bril te streamen.

PlayStation schrijft dat het op dit moment nog geen releasedatum of bijvoorbeeld adviesprijs kan delen voor de PS VR2. Wel laat het bedrijf meer los over de verschillende nieuwe functies die de tweede VR-bril van PlayStation krijgt. Het bedrijf toonde eerder al het ontwerp van de VR-bril.

PlayStation maakt bekend dat het mogelijk moet zijn om zowel de gameplay als je eigen lichaam te filmen en te streamen, tijdens het gebruik van de PS VR2. Voor het opnemen van de bewegingen van de speler moet een PS5 HD-camera worden gekoppeld aan de console. Het idee is dat kijkers dan zowel de gameplay als de bewegingen van de speler kunnen zien. In het voorbeeld dat PlayStation toont is te zien dat de speler als uitsnede over de beelden van de game is geplaatst.

De camera's in de bril zelf kunnen tijdens het dragen worden gebruikt om de omgeving te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om de controllers op te pakken. Ook kan met deze camera's het speelveld worden gemarkeerd in de kamer. Op die manier kan de speler aangeven hoeveel ruimte er beschikbaar is om vrij te bewegen. Als de drager van de VR-bril vervolgens de aangegeven grens toch overschrijdt, krijgt hij een melding.

Tot slot bespreekt PlayStation in zijn blog nog de functionaliteit om content die niet direct geschikt is voor virtualreality, te bekijken in Cinematic Mode. Deze modus laat de dragers van de VR-bril content bekijken op een virtueel bioscoopscherm. De content kan in 1080p worden getoond met een verversingssnelheid van maximaal 120hz. In VR Mode toont de bril een 360-gradenbeeld in een resolutie van 4000x2040 en met een verversingssnelheid van maximaal 120hz.