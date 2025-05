Ons alfabet heeft, zoals wellicht bekend is, 26 letters en we hebben 10 cijfers. Toch heeft een beetje toetsenbord meer dan honderd toetsen, maar voor sommigen is dat niet genoeg. Die willen een extra, los toetsenbordje om veelvoorkomende taken met één druk op de knop te regelen. We hebben het hier natuurlijk over macropads, en die doen veel meer dan alleen maar een paar extra toetsen toevoegen. Ze zijn veel handiger dan je misschien zou denken, en je hoeft niet eens een professionele streamer te zijn om er een te willen. We duiken in deze round-up aan de hand van een paar bekende en minder bekende modellen in de wereld van macropads, ook wel streamdecks genoemd.

We kunnen natuurlijk niet elke macropad of variant testen, want dat zijn er simpelweg te veel en bovendien lijken sommige varianten nogal op elkaar: denk aan uitvoeringen met meer of minder toetsen. Daarom kijken we naar een paar representatieve modellen. Een van de bekendse macropads is waarschijnlijk de Elgato Stream Deck, tegenwoordig onderdeel van Corsair. Uit die serie kozen we de Stream Deck Plus: die heeft naast gewone drukknoppen ook een paar draaiknoppen. Als je niet meer dan 200 euro wilt uitgeven, dan is de DisplayPad misschien iets voor je: dit compacte macropad van Mountain koop je al voor zestig euro. Als alternatief voor de Stream Deck kozen we voor de nog prijziger Loupedeck Live, die je ook voor een paar tientjes minder kunt kopen als er Razer Stream Controller opstaat. En voor wie graag op knoppen drukt en een (semi)professionele macropad zoekt, vonden we de XK-24 van X-keys, ook wel bekend als P.I. Engineering, interessant, met extreem uiteenlopende prijzen.

Wil je helemaal geen geld uitgeven, dan zijn er ook gratis, softwarematige alternatieven die je in combinatie met je telefoon kunt gebruiken. Ook daar kijken we kort naar. Er is nog een derde optie: zelfbouw. Met een simpele microcontroller, zoals een Arduino Pro, een Teensy of een Raspberry Pi 2040, kun je eenvoudig de input van een paar knoppen als USB-inputsignaal naar je pc sturen. Het enige wat je dan nog te doen staat, is een behuizing maken of printen en die te optimaliseren. Omdat zelfbouw extreem variabel in complexiteit en functionaliteit is, zullen we daar verder niet op inzoomen. Mocht je daarin interesse hebben, dan vind je bij de usual suspects als Instructables, YouTube, Hackster.io, Hackaday.io, Adafruit en GitHub natuurlijk prima startpunten.