NZXT introduceert eigen gaming toetsenbord en muis

NZXT kondigt dinsdag een mechanisch toetsenbord en gaming muis aan. Zowel het toetsenbord als de muis kunnen naar eigen voorkeur worden aangepast, van de kleur tot aan het type switches voor het toetsenbord.

We kennen NZXT voornamelijk als een fabrikant van componenten en behuizingen. Het Amerikaanse bedrijf breidt nu uit naar randapparatuur, voornamelijk gericht op gamers. Het gaat om het NZXT Function Keyboard en de Lift Mouse. Beide zijn verkrijgbaar in Europa. Het toetsenbord begint bij 140 euro en de muis kost 60 euro.

Het mechanische toetsenbord heeft drie varianten: een mini tenkeyless, tenkeyless en een full size. Voor elke variant zijn er weer mogelijkheden om het toetsenbord naar eigen voorkeur aan te passen. Het bord zelf is in het zwart, grijs en wit verkrijgbaar. Voor de switches kun je kiezen uit Gateron Blue, Brown en Red. Voor de meerprijs van 90 euro kan het toetsenbord ook worden uitgerust met Gateron Aliaz Silent- of Gateron Silent Black Ink-switches.

De keycaps zijn zwart of grijs. Voor 10 euro extra kun je kleuraccenten aanbrengen op een aantal toetsen. Tot slot kun je voor nog eens tien euro een bijpassende kabel kiezen. Wanneer je voor alle extra opties gaat en de grootste variant van het toetsenbord kiest, kom je op een prijs van ongeveer 280 euro.

NZXT biedt voor de muis iets minder opties, maar laat je wel dezelfde kleuraccenten aanbrengen als bij het toetsenbord. Op die manier kun je een matchende set-up samenstellen. De muis is tweehandig en bedraad. Volgens de fabrikant weegt de Lift Mouse 67 gram en een is deze uitgerust met een 16.000dpi-sensor. Ook kondigt de fabrikant een bijbehorende muismat aan in het zwart, grijs en wit.