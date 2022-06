NZXT kondigt eigen capturekaarten aan voor streamen in hd en 4k

Fabrikant NZXT kondigt twee capturekaarten aan. Het gaat om de Signal 4K30 en de Signal HD60. Zoals de productnamen al suggereren kan met de Signal 4K30 in 4k en 30 frames per seconde worden opgenomen. Voor de Signal HD60 is dat 1080p met 60 frames per seconde.

De Signal 4K30 en Signal HD60 hebben dezelfde behuizing en aansluitingen. Aan de achterzijde van de capturekaarten zitten twee HDMI-poorten en een usb-type-c-poort. Het verschil zit dus voornamelijk in de videokwaliteit en dat is ook in de prijs te merken. De Signal 4K30 kost 180 euro waar de Signal HD60 140 euro kost.

Voor de meerpijs van de de Signal 4K30 kun je in 4k-resolutie beelden opnemen en streamen. Dat kan met 30 frames per seconde en HDR. Ook kan er voor gekozen worden om in 1440p op te nemen. Dan kan het aantal frames per seconden maximaal 144 zijn. Breng je de resolutie omlaag naar 1080p, dan zijn opnames van 240 frames per seconde mogelijk.

De Signal HD60 kan standaard opnemen in 1080p met 60 frames per seconde. Volgens NZXT zijn de capturekaarten compatibel met OBS, Streamlabs en andere gangbare streamingsoftware. De fabrikant brengt samen met de capturekaarten ook een chatkabel uit, waarmee je tijdens het streamen de audio van je console gewoon kunt luisteren op je headset en tegelijk kunt streamen.

NZXT is voornamelijk bekend van zijn behuizingen en andere pc-componenten. De fabrikant richt zich de laatste tijd ook meer op eigen randapparatuur. Zo bracht NZXT eerder dit jaar een eigen gaming toetsenbord en muis op de markt.