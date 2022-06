NZXT introduceert N7- en N5 Z690-moederborden voor Intel Alder Lake-processors

NZXT brengt twee nieuwe moederborden uit voor Intel Alder Lake-processors: de N7 Z690 en N5 Z690. De N7-versie heeft een metalen bescherming over een groot deel van de printplaat. Beide moederborden ondersteunen Wi-Fi 6E.

Volgens de fabrikant is de NZXT N7 Z690 de uitgebreidere versie van de twee. Het design van het moederbord lijkt op dat van eerdere versies uit de N-reeks en heeft een metalen bescherming over een groot deel van het pcb. Het moederbord heeft drie PCIe 4.0 x4 M.2-slots, één PCIe 5.0 x16-slot en vier SATA-poorten.

De iets goedkopere N5 Z690 levert wat in op het gebied van specificaties, met iets minder overklokmogelijkheden. Er zijn acht vrm-fasen aanwezig in plaats van twaalf bij de N7. Ook beschikt deze, om de prijs te drukken, niet over een metalen bescherming. Wel worden alle twaalfdegeneratie-Intel-cpu's ondersteund. Daarnaast heeft de N5 vier PCIe 4.0 x4 M.2-slots, wat één poort meer is dan de duurdere N7 Z690.

Zowel de N7 als de N5 ondersteunt Wi-Fi 6E en bluetooth. Er zijn bij beide moederborden vier geheugenslots aanwezig voor een maximum van 128GB DDR4 in totaal. De NZXT N7 Z690 heeft een adviesprijs van 300 euro en is beschikbaar in wit en zwart. De N5 Z690 kost 240 euro.