LG introduceert 16:18-monitor met resolutie van 2560x2880 pixels

LG kondigt een 27,6"-monitor aan met een beeldverhouding van 16:18. De LG DualUp Monitor heeft een resolutie van 2560x2880 pixels en biedt hetzelfde oppervlak en werkruimte als twee 21,5"-monitoren met 16:9-verhouding en 1440p-resolutie boven elkaar.

LG richt zich met zijn DualUp Monitor op zakelijk gebruik en voorziet het scherm van een verstelbare LG Ergo-standaard, die met een klem op een bureau gezet kan worden. Volgens LG zorgt de schermverhouding ervoor dat mensen productief kunnen zijn zonder dat ze veel heen en weer hoeven te bewegen met hun hoofd en dat zou minder nekklachten moeten opleveren.

De LG 28MQ780 is de eerste monitor met een 16:18-verhouding. Verschillende fabrikanten maken nog 5:4-monitoren. Die hebben ook een bijna vierkante verhouding, maar in de meeste gevallen een veel lagere resolutie van 1280x1024 pixels. Eizo is de enige fabrikant met een vierkante monitor in zijn assortiment. Die heeft een resolutie van 1920x1920 pixels.

In de DualUp-monitor zit een ips-paneel dat 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven. Volgens LG haalt het scherm een helderheid van maximaal 300cd/m², een contrastverhouding van 1000:1 en een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms.

De monitor heeft naast twee HDMI-aansluitingen en een DisplayPort-aansluiting ook een USB-C-poort die tot 96W aan stroom kan leveren voor bijvoorbeeld een laptop. Wanneer het scherm in de verkoop gaat en wat het gaat kosten, heeft LG nog niet bekendgemaakt. De fabrikant toont de monitor begin januari op de CES-beurs in Las Vegas.