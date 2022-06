LG vraagt in Amerika 700 dollar voor unieke 16:18-DualUp-monitor

LG is begonnen met de verkoop van zijn DualUp 16:18-monitor in de VS. Daar vraagt de Zuid-Koreaanse elektronicagigant 699,99 dollar voor de unieke monitor. Een releasedatum en prijs voor Europese landen is nog altijd niet bekend.

De prijs van 699,99 dollar valt weliswaar niet een op een te om te rekenen naar een te verwachten europrijs, maar geeft wel een indicatie van wat de monitor ongeveer zal gaan kosten; een verdubbeling ten opzichte van de Amerikaanse prijs zou bijvoorbeeld te extreem zijn. 9to5Toys schrijft aan dat de monitor bij B&H, Amazon en LG zelf te koop staat. Alleen die laatste partij heeft de monitor daadwerkelijk op voorraad.

De DualUp heeft een resolutie van 2560 bij 2880 pixels. Daarmee is het in essentie een stapeling van twee 1440p-monitoren bovenop elkaar. De schermdiagonaal is 27,6", maar dit kan ook gezien worden als twee 21,5"-monitoren bovenop elkaar. Een soortgelijk product is de Eizo FlexScan EV2730Q, een vierkante monitor met een resolutie van 1920 bij 1920 pixels.

In de DualUp-monitor zit een ips-paneel dat 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven. Volgens LG haalt het scherm een helderheid van maximaal 300cd/m², een contrastverhouding van 1000:1 en een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms.

De monitor heeft twee HDMI-ingangen en een DisplayPort-ingang. Daarnaast is er een USB-C-poort die 96W aan stroom kan leveren, waarmee apparaten als laptops en telefoons snel opgeladen zouden kunnen worden. Het apparaat heeft geen standaard monitorvoet, maar wordt geleverd met een c-vormige klem die om het bureau heen moet. LG richt zich met zijn DualUp Monitor op zakelijk gebruik.