Er zijn maar weinig monitors die je zo verrassen als de DualUp van LG. We zijn inmiddels wel gewend geraakt aan superbrede schermen, waarbij het equivalent van twee schermen naast elkaar in 32:9-verhouding de breedste variant is. Heel veel anders dan twee losse, standaardschermen van 16:9 naast elkaar opstellen voelt dat echter niet aan. Bij de LG DualUp heb je ook het equivalent van twee 16:9-schermen, maar dan boven elkaar. En dat is echt wennen.

Logisch is het wel, want wie veel van het scherm leest, zit met een 1080p-schermpje eindeloos te scrollen. Een van de absolute geneugten van een 4k-scherm, of zelfs een 1440p-scherm, is de zee aan verticale ruimte. Bij een 4k-scherm kun je vrij goed twee vensters naast elkaar gebruiken en toch weinig scrollen. De verhouding blijft echter een standaard 16:9.

Bij de DualUp beschik je over nóg meer verticale pixels, want LG heeft feitelijk twee 1440p-schermen niet naast elkaar, maar boven op elkaar gezet. Dat levert een scherm op met een beeldverhouding van 16:18, uniek in de monitorwereld. De 1440p-equivalenten zijn met een diagonaal van 21,5" wel aan de kleine kant, maar ook dat maakt de DualUp uniek. Enkel de vierkante Eizo FlexScan EV2730Q met 1920 bij 1920 pixels, een veel lagere resolutie dan de DualUp dus, uit 2015 komt enigszins in de buurt.

Bij winkels waar de monitor op het moment van schrijven beschikbaar is, kost de DualUp 700 euro. We vergelijken het scherm met een tiental 4k-schermen in dezelfde prijsklasse. We zijn benieuwd hoe het scherm presteert, maar natuurlijk vooral: hoe bevallen die extra verticale pixels in de praktijk?