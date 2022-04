Microsoft voegt games toe aan testversie van Edge-browser

Microsoft wil mogelijk games toevoegen aan Edge. Een recente testversie van de browser in de Edge Canary Channel bevat een nieuwe 'game'-knop die je kunt aanzetten. Met de knop kan een menu met MSN-games worden opgeroepen.

De nieuwe knop werd ontdekt door een reddit-gebruiker en kan worden aangezet in instellingen van Edge Canary-versie 99.0.1117.0. De knop wordt in deze versie niet standaard getoond als je Edge opstart. Wanneer de knop wordt aangezet komt deze rechtsboven in het browservenster te staan, naast de knop voor downloads.

Wanneer je op de knop klikt verschijnt er een menu met MSN-games. Hierbij moet je denken aan Solitaire, Jewel, Sudoku en andere titels uit Microsofts online gameportaal. De sectie toont 'trending games' en kan gesorteeerd worden op genre.

Microsoft experimenteert de laatste tijd met meer nieuwe functies in zijn browser Edge. Zo kondigde de techgigant onlangs een 'buy now, pay later'-functie aan. Hierop kreeg Microsoft veel kritiek, omdat het schulden in de hand zou werken.

