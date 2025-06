Intel komt eind september met statusupdate over bug in 13th en 14th Gen-cpu's

Intel komt eind september met een nieuwe statusupdate over het onderzoek naar de stabiliteitsproblemen bij de 13e en 14e generatie chips. Het bedrijf meldt dat de volgende generatie chips over een andere architectuur beschikt en geen last heeft van de spanningsbug.

Een medewerker van Intel heeft op een communityblog gezegd dat de toekomstige Arrow Lake- en Lunar-chips geen last zullen hebben van het zogenaamde Vmin Shift Instability-probleem, dat eerder dit jaar werd ontdekt. De medewerker claimt tevens dat toekomstige productlijnen er geen last van zullen hebben. Hoe Intel dat voor elkaar wil krijgen, is echter niet duidelijk.

Het Vmin Shift Instability-probleem zou niet van toepassing zijn op de mobiele en desktopvarianten van de 12e generatie Intel-chips. Wat de 13e en 14e generatie desktopchips betreft, ontspringen de i3-chips de dans, alsook de i5-chips zonder letter K in de productnaam. Alle mobiele processoren van de 13e en 14e generatie zijn gevrijwaard en bij de eerste generatie Intel Core Ultra zouden er ook geen problemen zijn. Intel Xeon-chips hebben tot slot ook geen last van het probleem.

In april van dit jaar werd duidelijk dat sommige Intel Core-processors van de 13e en 14e generatie stabiliteitsproblemen vertonen. De chips crashten in verschillende games, die veelal in de Unreal Engine zijn gemaakt. Intel stelde een onderzoek in en meende dat de problemen werden veroorzaakt door te hoge standaardinstellingen van moederbordmakers. Klanten werd aangeraden om de officiële stroomprofielen van het bedrijf te gebruiken om crashes te voorkomen.

Eind juli claimde Intel de daadwerkelijke oorzaak van de problemen te hebben gevonden. Het bedrijf werkte toen aan een microcodepatch die de problemen moest oplossen. Deze patch is volgens het bedrijf echter niet in staat om fysieke schade bij al getroffen processors op te lossen. In augustus besliste Intel vervolgens om de garantie op de chips van de 13e en 14e generatie met twee jaar te verlengen.

Gamers Nexus stelde eind vorige maand dat er mogelijk sprake is van een productiefout. De youtuber vernam via bronnen dat door deze productiefout de antioxidatielaag niet goed zou zijn aangebracht. Dat zou kunnen leiden tot oxidatie in de chip, waardoor de weerstand van de via's stijgt en er stabiliteitsproblemen ontstaan. De problemen zouden zich vaker voordoen als de cpu’s hogere kloksnelheden moeten halen. Volgens de bronnen die Gamers Nexus sprak, lost de microcodepatch het probleem niet op, maar werkt hij er wel omheen.

Update, 02/09: Inleiding aangepast na verkeerde interpretatie van de informatie uit het bronartikel. Intel zal eind september namelijk met een statusupdate over het onderzoek naar de problemen bij de 13e en 14e generatie chips komen, en niet met een patchupdate. Er werden ook fouten aangetroffen in de opsomming van chips die niet getroffen zouden zijn door de bug. Dit werd gecorrigeerd. Met dank aan de reactie van mrtnptrs.