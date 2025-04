Intel werkt aan patch spanningsbug en crashes 13th en 14th Gen Core i9-cpu's

Intel zegt dat het de oorzaak heeft gevonden van crashes bij games op de Core i9-processors uit de 13e en 14e generatie. Het bedrijf werkt aan een microcodepatch om het probleem op te lossen, die naar verwachting midden augustus wordt uitgebracht.

Uit een analyse van geretourneerde processors blijkt dat het probleem wordt veroorzaakt door een 'verhoogde bedrijfsspanning', het gevolg van fouten in een microcodealgoritme. Dit zorgde voor foute spanningsaanvragen aan de processor. Intel zegt aan een microcodepatch te werken om het probleem bij de getroffen cpu's te verhelpen.

Ondanks de erkenning van Intel is het niet geheel duidelijk welke Core-processors uit de 13e en 14e generatie zijn getroffen. Verschillende bronnen noemen onder meer de Intel Core i9-13900T, i9-13900, i9-13900F, i7-13700K, i7-13700KF, i7-13700, i7-13700T, i5-13600K, i5-13600KF, i9-13900K en i9-13900KF. Ook is de exacte oorzaak van het probleem niet bekendgemaakt. Volgens Anandtech is het aanpassen van de microcode een aspecifieke oplossing die kan wijzen op uiteenlopende onderliggende problemen.

Intel onderzoekt het probleem sinds april dit jaar. Eerder deze week rapporteerde het YouTube-kanaal Gamers Nexus over een mogelijke productiefout die zou kunnen bijdragen aan de crashes. Volgens het kanaal zou een onvolledige antioxidatielaag op de verbindingen binnen de chips oxidatie kunnen veroorzaken. Dat zou leiden tot verhoogde weerstand en daardoor stabiliteitsproblemen, vooral bij hogere kloksnelheden. Intel heeft intussen op Reddit bevestigd dat 'enkele vroege Intel Core 13e Gen-desktopprocessors' door dit probleem getroffen werden. Het probleem zou niet gerelateerd zijn aan de spanningsbug en werd vorig jaar opgelost. Gamers Nexus beweerde ook dat Intel aan een revisie van de microcode werkte, iets wat achteraf blijkt te kloppen.

