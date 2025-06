Qualcomm kondigt Snapdragon 6 Gen 3 aan

Qualcomm heeft de Snapdragon 6 Gen 3 aangekondigd, de opvolger van de Snapdragon 6 Gen 1. De nieuwe soc heeft weinig verschillen met zijn voorganger of met de vorig jaar aangekondigde Snapdragon 7s Gen 2.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Zoals altijd vertelt Qualcomm in de documentatie weinig over de soc. Net als de voorganger gaat het om een cpu-cluster met acht kernen: vier kernen gebaseerd op Cortex A78 op 2,4Ghz en vier A55-kernen voor lichtere taken op 1,8GHz. De GPU is net als bij de voorganger en bij de 7s Gen 2 een Adreno 710, al is de kloksnelheid onbekend.

De soc moet het beter doen op AI-taken als beeldherkenning en efficiënter zijn in het bijhouden van onder meer activiteit voor fitnessapps. De soc ondersteunt 1080p-schermen tot 120Hz, een downgrade ten opzichte van de 6 Gen 1 die tot 144Hz kon gaan. Het modem ondersteunt 5G, ook mmWave, en WiFi 6E. Het is onbekend wanneer de eerste telefoons met de 6 Gen 3 gaan komen.