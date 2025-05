TrendForce: pc's moeten minimaal 16GB geheugen hebben voor AI-toepassingen

Microsoft gaat eisen dat 'AI-pc's' over minimaal 16GB werkgeheugen beschikken. Dat schrijft TrendForce, dat zegt dat neural processing units in dergelijke pc's verder ook 40 tera operations per second moeten kunnen halen.

TrendForce schrijft in een analyse dat Microsoft dit als minimale systeemeisen heeft gesteld voor dram in wat het 'AI-pc's' noemt. Dat zijn computers met bijvoorbeeld eigen neural processing units, waar in de toekomst een assistent als CoPilot op kan draaien. Microsoft wil in de toekomst Windows-versies uitbrengen met daarin een Copilot-integratie, maar daarvoor gelden wel bepaalde minimale systeemeisen. Een daarvan wordt een minimum van 16GB ram. Voor Windows 11 is op dit moment slechts 4GB geheugen nodig. Het is overigens niet bekend waar TrendForce zijn informatie op baseert, maar er gaan al langer geruchten rond dat de systeemeisen voor AI-toepassingen in Windows hoger worden.

Volgens TrendForce gaat Microsoft ook strengere eisen stellen aan de cpu's. Die moeten minimaal 40Tops, of tera operations per second, kunnen halen. De Snapdragon X Elite- en AMD's komende Ryzen 8000-cpu's zouden dat halen, net als Intels toekomstige Lunar Lake-generatiechips. Het is niet duidelijk of dat betekent dat hardware zonder die cpu's wel gebruik kan maken van AI-toepassingen als CoPilot. Microsoft zet immers stevig in op zulke applicaties, wat het onlogisch maakt dat het zulke features alleen voor de allernieuwste systemen beschikbaar zou stellen.