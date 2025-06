Samenwerkingsverband bedrijven wil benchmarks voor AI gaan standaardiseren

Een samenwerkingsverband van bedrijven onder aanvoering van Meta en IBM wil benchmarks voor AI-toepassingen gaan standaardiseren. Daarnaast wil de coalitie, met daarin onder meer Hugging Face en AMD, de open ontwikkeling van AI-tools stimuleren.

Behalve bedrijven zitten ook universiteiten bij het samenwerkingsverband dat de naam AI Alliance heeft gekregen, zo blijkt uit de aankondiging. Tot de deelnemers behoren AMD, Anyscale, CERN, Cerebras, Cleveland Clinic, Cornell University, Dartmouth, Dell Technologies, Hugging Face, Imperial College London, Intel, INSAIT, Linux Foundation, NASA, NSF, Oracle, Red Hat, Roadzen, ServiceNow, Sony Group, Stability AI, University of California Berkeley, University of Illinois, University of Notre Dame, The University of Tokyo en Yale University.

De groep wil AI-benchmarks gaan ontwikkelen, uitbrengen en standaardiseren om zo de prestaties van AI-systemen goed te kunnen meten. Ook wil de groep de open ontwikkeling van kunstmatige intelligentie aanjagen, zodat grote stappen niet achter gesloten deuren worden gezet en andere onderzoekers kunnen meekijken. Dat moet de ontwikkeling verantwoord houden en de risico's beperken.

Hoe die samenwerking er in de praktijk uit gaat zien, is nog onbekend. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn er veel en sommige leiden tot succes, terwijl andere in de vergetelheid verdwijnen. Bekende voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld de Wireless Power Consortium die de Qi-standaard voor draadloos laden ontwikkelt en de Connectivity Standards Alliance die smarthomestandaard Matter maakt.