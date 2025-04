KPN wil na onthulling RTL dat Experian geen klantgegevens meer doorverkoopt

KPN heeft het kredietinformatiebureau Experian gevraagd om klantgegevens niet langer door te verkopen aan derden. Dinsdag ontdekte RTL Nieuws dat dergelijke bureaus gevoelige informatie doorverkopen.

In reactie op het nieuws van dinsdag heeft KPN nieuwe afspraken gemaakt met Experian, een van de drie bedrijven die genoemd werden in relatie met de doorverkoop van klantgegevens. De telecomprovider zegt tegenover RTL: "Experian heeft aangegeven dat de gegevens van onze klanten niet meer door andere partijen opvraagbaar zullen zijn. Er is ons verzekerd dat dit na februari niet meer het geval zal zijn." Experian kondigde na de berichtgeving van RTLT al aan om eind maart te stoppen met het aanbieden van een zoekfunctie waarmee gebruikers bijvoorbeeld adresgegevens van mensen in een database konden opzoeken.

Bedrijven als Experian bieden een service aan waarmee derden kunnen controleren of consumenten in staat zijn om bepaalde contracten aan te gaan. Deze kredietinformatiebureaus worden dus gebruikt om het krediet van individuele klanten te kunnen inschatten, al kunnen de databases volgens RTL ook gebruikt worden om gevoelige gegevens op te zoeken. De nieuwsdienst ontdekte bijvoorbeeld dat de adressen van meerdere bedreigde personen in de database te vinden waren. Dit is volgens experts in strijd met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens doet al meerdere jaren onderzoek naar de betreffende constructie, maar heeft tot dusver geen officieel oordeel geveld.