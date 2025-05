Meta wil toch toestemming gaan vragen voor verzamelen van persoonlijke data

Facebook en Instagram zouden in de toekomst toch toestemming kunnen gaan vragen voor het verzamelen van data voor gepersonaliseerde advertenties. Meta zou daar een voorstel voor hebben gedaan, onder druk van Europese privacytoezichthouders.

Meta heeft een dergelijk voorstel gedaan aan de koepel van Europese privacytoezichthouders, schrijft The Wall Street Journal. Het voorstel draait om de grondslag waarop het toestemming vraagt aan gebruikers om data te verzamelen die later voor gepersonaliseerde advertenties worden gebruikt. Dat is al meer dan een jaar een belangrijk discussiepunt, waarin Meta fundamenteel anders denkt dan privacytoezichthouders, wat gezien Meta's verdienmodel niet vreemd is.

Onder de AVG moet een bedrijf een van zes legitieme grondslagen hebben om gegevens te verzamelen. Meta beriep zich jarenlang op de uitvoeringsovereenkomst, die stelt dat de verzameling nodig is om een dienst uit te kunnen voeren. Volgens Meta gingen gebruikers 'een overeenkomst aan' met het bedrijf als ze een account aanmaken. Daar waren privacytoezichthouders het echter niet mee eens. Onder druk en na een boete van 390 miljoen euro vanwege die overtreding, veranderde Meta eerder dit jaar de grondslag naar een 'gerechtvaardigd belang'.

Al snel bleek dat privacytoezichthouders dat ook niet zagen zitten. De Ierse privacytoezichthouder zei al niet akkoord te gaan met die wijzigingen. Ook het Europees Hof van Justitie sprak zich daar over uit. De Ieren, en de meeste andere Europese toezichthouders, willen dat Facebook en Instagram hun gebruikers expliciet toestemming vragen om hen te tracken. Daar verzette Meta zich altijd tegen, want de kans dat gebruikers dat niet willen, is groot. Dezelfde praktijk op iOS zorgde voor de sociale netwerken al voor een flinke inkomstendaling. Onder de toestemmingsgrondslag moeten gebruikers alsnog toegang tot de dienst krijgen als ze tracking weigeren.

Nu heeft Meta toch voorgesteld toestemming te gaan vragen als grondslag. Het bedrijf waarschuwt er wel voor dat het lang kan duren voor de wijziging er is. Meta heeft het zelf over drie maanden, dus het duurt nog minimaal tot eind oktober voor het zover is. Meta heeft het beleid nog niet bevestigd, maar The Wall Street Journal zegt dat dat wel in de gesprekken tussen Meta en de toezichthouders is gezegd.