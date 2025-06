Meta spot 'grootste beïnvloedingsnetwerk tot nu toe' van 7700 Facebook-accounts

Meta heeft een groot netwerk van Facebook- en Instagram-accounts en -pagina's offline gehaald die bezig waren met een Chinese beïnvloedingscampagne. De 7700 accounts worden gelinkt aan het Chinese regime en zouden het grootste beïnvloedingsnetwerk tot nu toe zijn geweest.

Meta schrijft over het netwerk in zijn kwartaalrapportage over zijn veiligheidsbeleid. Meta heeft in de afgelopen maanden 7704 accounts, 954 pagina's en 15 groepen op Facebook verwijderd en ook nog eens 15 accounts op Instagram. Die waren volgens Meta allemaal onderdeel van hetzelfde netwerk en overtraden volgens Meta de algemene voorwaarden van het platform. Het netwerk had zo'n 560.000 volgers en spendeerde minstens 3500 dollar in yuan en dollars om advertenties op de platformen te krijgen. Volgens Meta gaat het om het grootste beïnvloedingsnetwerk dat het tot nu toe op zijn eigen platformen wist te spotten.

Meta linkt het netwerk, dat het Spamouflage noemt, aan de Chinese overheid. Het bedrijf zegt dat de accounts op het netwerk zich met name richtten op Taiwan, de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en internationale Chineestalige groepen. Naast Facebook en Instagram zegt Meta dat het netwerk ook nog actief was op andere sociale media, waaronder X, YouTube, TikTok, Reddit en Pinterest.

Volgens Meta wisten de accounts weinig engagement te krijgen. De accounts maakten gebruik van spam- en clickfarms om volgers en likes te krijgen. "Ondanks het grote aantal accounts en platforms dat het gebruikte, kon Spamouflage maar moeilijk uit zijn eigen echoput raken", schrijft Meta. De personen achter het netwerken probeerden dat wel; ze plaatsten voornamelijk positieve berichtgeving over Xinjiang, de provincie waar de Chinese overheid een genocide pleegt op de Oeigoerse moslimminderheid. Ook plaatste het netwerk kritiek op de VS en het Westerse buitenlandbeleid. Ze linkten daarbij veelal naar zelfgeschreven berichten op platforms als Medium en Quora.