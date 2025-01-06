Belkin introduceert SoundForm-hoofdtelefoon met anc voor 60 dollar

Belkin heeft de SoundForm Isolate en SoundForm Anywhere geïntroduceerd. De Isolate is een over-ear draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die 60 euro kost. De SoundForm Anywhere zijn halfopen oordopjes met omgevingsruisonderdrukking, vanaf het tweede kwartaal te koop.

Belkin schrijft in een persbericht dat de SoundForm Isolate beschikt over 40mm-drivers. Het apparaat heeft vijf microfoons die onder andere de actieve ruisonderdrukking voor hun rekening nemen. Gebruikers kunnen kiezen uit drie luistermodi: een standaardmodus, een modus met enkel actieve ruisonderdrukking en een zogenaamde Hear Tru-modus waarbij omgevingsgeluiden versterkt worden. De hoofdtelefoon kan volgens de fabrikant 60 uur lang mee op een acculading. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.4 en bluetooth multipoint. Dankzij die laatste standaard kan het toestel met twee apparaten tegelijk verbonden blijven. De de SoundForm Isolate is beschikbaar in het zwart en het beige en kost 60 euro.

Belkin SoundForm IsolateBelkin SoundForm Isolate

De fabrikant introduceert ook de SoundForm Anywhere. Deze halfopen oortjes zijn volgens Belkin ontworpen om de hele dag comfort te bieden. De oordoppen hebben een accuduur van zeven uur; met de meegeleverde case kan dat verlengd worden tot 27 uur. De Anywhere-oortjes beschikken over ingebouwde microfoons die omgevingsruisonderdrukking mogelijk maken. Deze technologie filtert storende achtergrondgeluiden tijdens telefoongesprekken zodat de SoundForm Anywhere-gebruiker in deze situaties goed verstaanbaar blijft. De oortjes beschikken over een IPX4-classificatie. Dat wil zeggen dat ze zweet- en spatwaterbestendig zijn. Belkin deelt geen andere details en meldt dat het product tijdens het tweede kwartaal van 2025 op de markt verschijnt. Het is niet duidelijk hoeveel de SoundForm Anywhere zal kosten.

Belkin SoundForm AnywhereBelkin SoundForm Anywhere

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 11:40 34

06-01-2025 • 11:40

34

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Belkin SoundForm Isolate

vanaf € 39,12

Alles over dit product

Belkin SoundForm Anywhere

vanaf € 21,99

Alles over dit product

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Reacties (34)

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Llopigat 6 januari 2025 11:47
Zelfs B-Merken hebben nu al noise cancelling. Wow. Op mijn 20 euro redmi buds zat het ook al. En het werkt niet slecht.

Ik weet nog dat ik mijn eerste Bose QuietComfort 25 kocht, dat was echt een verademing. Ik gebruik ze nog steeds op kantoor trouwens. Ze zijn nog steeds beter dan de redmi's.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 11:51]

Tristan @Llopigat6 januari 2025 12:01
Ik heb de Bose QuietComfort 35 sinds 2017 in gebruik. Ik moet elke twee jaar de pads vervangen want die zijn dan helemaal versleten en de batterij begint nu wel heel snel leeg te raken maar verder is het echt een top koptelefoon!
Room42 @Tristan6 januari 2025 14:01
Het lelijke van Bose is dat ze de batterij achter een klepje met een 'eenmalige' schroef geplaatst hebben. Die kun je dus niet zomaar even makkelijk vervangen, terwijl dat normaal gesproken een kleinigheidje is. Nare business.
youridv1 @Room426 januari 2025 14:53
Die eenmalige schroef zie ik hier niet https://www.ifixit.com/Gu...attery+Replacement/134337

mis ik iets? Verder geen ervaring mee hoor. Ik vind het moeten solderen eigenlijk al naar genoeg

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 januari 2025 14:54]

Room42 @youridv16 januari 2025 15:04
Misschien dat het met de QC35 beter geregeld is, met de SoundLink AE2 loop je tegen vage schroeven of zelfs gladde koppen (dat weet ik even niet meer zeker) aan.
dasiro @youridv16 januari 2025 18:46
dat schroefje was misschien te makkelijk als je ziet dat je al met een heatgun en soldeerbout op de pcb moet zitten prullen 8)7 zelfs mijn klokwekkertje van 30 jaar oud is even groot en heeft gewoon een klepje met contactpunten waar je batterij in past. Het is niet omdat er iets op ifixit staat dat het ook gebruiksvriendelijk is. Die hun businessmodel is dan ook het verkopen van onderdelen en het aanhouden van stock voor andere bedrijven.
youridv1 @dasiro6 januari 2025 19:33
nee klopt, daarom schreef ik er ook bij dat ik solderen al naar genoeg vind, of die schroef er nou is of niet
wica @Room426 januari 2025 14:59
Was nieuwsgierig wat je bedoelde, maar is idd een aardig klus.
https://www.ifixit.com/Gu...attery+Replacement/134337

Maar voor een device, wat al 7 jaar mee gaat met dagelijks gebruik. Is het een goed ding.
Friemel @Tristan6 januari 2025 12:07
Helaas zitten de imitatie-pads niet zo lekker als de originelen. De binnenzijde is voorzien van stugger schuim en stevige stiknaden, waardoor ooropening minder groot is. Helaas heb ik nogal grote oren ;)
olafmol @Friemel6 januari 2025 12:14
Ik heb nooit verschil gemerkt.
Friemel @olafmol7 januari 2025 18:00
Er zijn vele uitvoeringen te koop bij oa Amazon. Welke neem jij dan?
Llopigat @Friemel6 januari 2025 12:16
Je kan ook de officiële kopen. Zijn wel duurder.
Llopigat @Tristan6 januari 2025 12:16
Ja daarom ben ik blij dat ik de 25 heb, daar kan ik gewoon een nieuwe AAA in drukken (oplaadbare).

Hij heeft geen bluetooth maar meestal gebruik ik hem toch zonder input.

Ik vervang de pads ook elke twee jaar. 25-30€ voor de officiële maar het is het wel waard.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 12:17]

newtastyland @Llopigat6 januari 2025 20:36
Heb jarenlang deze adapter gebruikt
D-Three @Tristan12 januari 2025 13:11
De pads van die van mij zijn ook al geruime tijd versleten. Daarom gebruik ik hem ook nog zelden. Waar haal je de pads?
Tristan @D-Three13 januari 2025 09:29
Amazon.nl "kwmobile 2x ear pads compatible with Bose Quietcomfort ear pads"
TheGraphic @Llopigat6 januari 2025 14:19
Sterker nog, bij Anker krijg je de Soundcore A40 die een van de beste ANC hebben op de markt en sowieso voor de prijs zijn ze nummer 1 https://www.rtings.com/he...-space-a40-truly-wireless

Ze zijn ook vaker in de aanbieding voor 60euro~

[Reactie gewijzigd door TheGraphic op 6 januari 2025 14:19]

:murb: @Llopigat6 januari 2025 15:12
Eens verder met dat het verrassend is hoe goedkoop het is, maar ik zou Belkin niet rekenen tot de B-Merken (iig normaliter niet qua prijsstelling)
Aardedraadje 6 januari 2025 12:18
Het valt me (hier ook weer) op dat menig oordopjes (spat-)waterdicht zijn, maar over- en on-ears meestal niet. Gemiste kans helaas wat mij betreft.
evers97 @Aardedraadje6 januari 2025 12:44
Omdat de meeste geen koptelefoon opdoen tijdens het sporten en als ze naar buiten gaan. Meestal worden ze alleen binnen gebruikt omdat ze vaak toch wel "aanwezig" zijn. Tenminste dit is wat ik denk
Redondo1982 @evers976 januari 2025 13:02
Het zal je dan verbazen hoeveel mensen zo'n ding dragen buiten. Ook best veel sporters, vaak hippe meiden dus het is wel een soort van dresscode geworden. Ik vind het verschrikkelijk om met zoveel ballast te sporten, geef mij maar Airpods.

Ik heb het wel over de Randstad, mocht dat er toedoen.
jumbos7 @Redondo19826 januari 2025 13:55
Voor velen zijn Airpods en soortgelijks totaal ongeschikt om mee te sporten buiten omdat ze er al vrij snel uit vallen. Maar dit soort koptelefoons lijken me ook niet ideaal, vooral bij mooi weer is het extra zweten geblazen met zo iets om je oren en dat je nog minder omgevingsgeluid hoort is ook niet zonder risico.
Redondo1982 @jumbos76 januari 2025 16:04
Ik zie toch heel veel mensen hardlopen elke dag met Airpods of iets wat erop lijkt. Ik denk dat het een klein percentage is wat er juist geen gebruik van maakt, althans in mijn omgeving. Maarja, is mijn omgeving anders dan?

Wat ik wel steeds minder zie, omdat smartwatches e-sim hebben, is de armhoezen met een foon erin. En wat ik gelukkig steeds meer ga zien is verlichting ed om de borst en armen.
jumbos7 @Redondo19826 januari 2025 16:09
Dat klopt, dat bij velen bij het hardlopen de Airpods eruit zouden vallen betekent niet dat bij misschien nog veel meer dat niet gebeurd. Ik gaf enkel een mogelijke verklaring waarom je sommigen ziet hardlopen met meer "ballast". De vorm van het oor zal een flinke rol spelen hoe makkelijk met draadloze oordopjes gesport kan worden, al zal ook meespelen dat sommigen ook gewoon veel meer met het het hoofd bewegen dan anderen bij het hardlopen.
Llopigat @Redondo19826 januari 2025 15:51
Over-ear doe ik ook niet graag. Al ben ik geen "sporter" maar ik hike wel veel. Het sluit me teveel af vind ik. Zelfs de in-ears doen dat wel een beetje maar het is nog wel te doen met transparantie mode.
Saph @evers976 januari 2025 14:03
Hoeft niet sporten te zijn, genoeg mensen die gewoon met koptelefoon over straat lopen of van/naar werk reizen en dus in de buitenlucht zijn.
GSX-MAN @evers976 januari 2025 14:19
Ik fiets woon-werk met een over-ear koptelefoon, en de eerste is na een jaar of 4 overleden door vocht. Voor mij zou (spat)waterdicht wel een uitkomst zijn.
Navi 6 januari 2025 12:07
Als je een budget headset zoekt kijk eens naar Fresh 'n Rebel, (voormalig Sitecom!), ligt zelfs bij de Action maar is echt gewoon prima kwaliteit.

Hebben headsets vanaf 10 euro voor kinderen (ideaal met volumebeperking), tot oordopjes en grote headsets met ANC van 30-80 euro.

https://freshnrebel.com/nl
Llopigat @Navi6 januari 2025 12:19
Ik had die fresh n rebel maar het probleem was dat ze steeds in het doosje aan gingen en dan verbonden met de telefoon. Dan hoorde ik re notificaties niet meer omdat ze door de earbuds afgespeeld werden (in het doosje). Bij mijn redmi's gaat dat wel goed.
Tusk @Llopigat6 januari 2025 15:40
Gebeurt bij allebei mijn QCY dopjes ook regelmatig
Redondo1982 6 januari 2025 12:46
Dingen worden steeds goedkoper. Ik vind het vaak niet lekker zitten, maar voor dit soort prijzen kan je niet meer mis schieten. Anders schuift ie wel door in het gezin of op kantoor.

Ik denk wel dat het de waste wat meer in de hand gaat werken. Je komt nu bijna bij Action-achtige taferelen aan. Is het niks dan pleur je het weg, even grof gezegd. Ben ik geen voorstander van hoor, maar ik weet dat heel veel mensen zo denken.
TheRollinLegend 6 januari 2025 15:08
EN draadloos voor dat geld? Hele mooie koptelefoon voor een hele mooie prijs. De prijs doet me echter wel twijfelen aan de geluidskwaliteit, maargoed, er is van uit te gaan dat dit wat minder goed zal zijn.

[Reactie gewijzigd door TheRollinLegend op 6 januari 2025 15:09]

callofduty 6 januari 2025 15:18
Ziet er mooi uit, vooral de overear headphone. Maar Belkin staat nu echt bekend om kwaliteit, ben wel benieuwd.
i-chat 6 januari 2025 15:22
probleem met de meeste van dit soort dingen is voor mij toch wel de mic.

met wat slechtere geluidskwaliteit kan ik best leven, maar een goede mic is toch wel echt een must.

of het nu is voor voice chat tijdens het gamen, of voor videovergaderingen of telefoongesprekken...

en als je dan zegt - dat doe ik allemaal niet, OOK prima maar in dat geval heb je ze dus alleen voor audio en dan is audiokwaliteit verruit ondermaats (zelfs bij duurdere modellen heb ik dat vaak) enige uitzondering die ik ooit heb meegemaakt was de senheiser momentum maar die had problemen met de bouwkwaliteit en is helaas veeel te snel overleden.

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