Belkin introduceert SoundForm-hoofdtelefoon met anc voor 60 dollar

Belkin heeft de SoundForm Isolate en SoundForm Anywhere geïntroduceerd. De Isolate is een over-ear draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die 60 euro kost. De SoundForm Anywhere zijn halfopen oordopjes met omgevingsruisonderdrukking, vanaf het tweede kwartaal te koop.

Belkin schrijft in een persbericht dat de SoundForm Isolate beschikt over 40mm-drivers. Het apparaat heeft vijf microfoons die onder andere de actieve ruisonderdrukking voor hun rekening nemen. Gebruikers kunnen kiezen uit drie luistermodi: een standaardmodus, een modus met enkel actieve ruisonderdrukking en een zogenaamde Hear Tru-modus waarbij omgevingsgeluiden versterkt worden. De hoofdtelefoon kan volgens de fabrikant 60 uur lang mee op een acculading. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.4 en bluetooth multipoint. Dankzij die laatste standaard kan het toestel met twee apparaten tegelijk verbonden blijven. De de SoundForm Isolate is beschikbaar in het zwart en het beige en kost 60 euro.

De fabrikant introduceert ook de SoundForm Anywhere. Deze halfopen oortjes zijn volgens Belkin ontworpen om de hele dag comfort te bieden. De oordoppen hebben een accuduur van zeven uur; met de meegeleverde case kan dat verlengd worden tot 27 uur. De Anywhere-oortjes beschikken over ingebouwde microfoons die omgevingsruisonderdrukking mogelijk maken. Deze technologie filtert storende achtergrondgeluiden tijdens telefoongesprekken zodat de SoundForm Anywhere-gebruiker in deze situaties goed verstaanbaar blijft. De oortjes beschikken over een IPX4-classificatie. Dat wil zeggen dat ze zweet- en spatwaterbestendig zijn. Belkin deelt geen andere details en meldt dat het product tijdens het tweede kwartaal van 2025 op de markt verschijnt. Het is niet duidelijk hoeveel de SoundForm Anywhere zal kosten.