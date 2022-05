Als je een tv nieuw uit de doos haalt, levert hij niet de best mogelijke beeldkwaliteit. Dat klinkt misschien raar, maar televisies zijn standaard ofwel afgesteld om een zo laag mogelijk energiegebruik te hebben - en zo een gunstig energielabel te halen - ofwel om op te vallen tussen modellen van de concurrentie in het winkelschap. Met wat kleine tweaks kom je echter een heel eind om wél een natuurgetrouw beeld uit je televisie te halen, zonder dat je daar speciale apparatuur voor nodig hebt.

Zodra je een nieuwe televisie voor het eerst inschakelt, krijg je in veel gevallen de vraag of het apparaat in shop- of thuismodus gebruikt moet worden. Kies je voor het eerste, dan wordt een ‘dynamische’ beeldmodus geselecteerd waarbij de helderheid zo hoog mogelijk wordt ingesteld, een koele kleurtemperatuur wordt gekozen en zaken als beeldverscherping, kleuroptimalisatie en frame-interpolatie op standje 11 worden gezet, allemaal met als doel om de tv op de winkelvloer op te laten vallen tussen modellen van de concurrentie.

Selecteer je de thuismodus, dan wordt bij steeds meer televisies juist een eco-modus geactiveerd waarbij de beeldweergave wordt geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk energiegebruik bij een relatief fatsoenlijke helderheid. Reden voor deze keuze zijn de bekende energielabels, waarbij de kwalificering is gebaseerd op de standaardinstellingen waarmee de tv uit de doos komt. Een laag energiegebruik in die standaardmodus zorgt in potentie dus voor een gunstiger energielabel.