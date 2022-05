De prijzen van grote televisies zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, met als gevolg dat we gemiddeld steeds grotere schermen in huis halen. Inmiddels is 55 inch de meest verkochte schermmaat en het segment van 65 inch en groter groeit procentueel het snelst. Dat we allemaal steeds grotere tv’s kopen, heeft meerdere redenen. Groter beeld levert over het algemeen een betere kijkervaring dan een kleiner beeld, zeker met de kwalitatief goede hd- en 4k-bronnen die we tegenwoordig hebben. Groter beeld heeft meer impact en onderzoek toont aan dat bij het bekijken van twee identieke televisies met verschillende beeldmaten de meeste mensen het grotere beeld desgevraagd als beter ervaren. Grote televisies worden bovendien in hoog tempo steeds goedkoper en komen zo binnen het bereik van de massa.

The Frame met optionele Studio Stand

Grote televisies hebben echter ook nadelen. Een belangrijke reden voor veel mensen om juist géén groot scherm te kopen, is dat de tv een zwart vlak in de woonkamer wordt wanneer hij uit staat. Hoe groter de tv, hoe groter dat zwarte - vaak ook nog spiegelende - vlak, en daar knappen veel mensen op af.

Samsung probeert dat probleem al enige tijd op te lossen en doet dat op verschillende manieren. Duurdere modellen uit reguliere tv-line-up beschikken sinds 2018 over een Ambient Mode. Door met je smartphone een foto van de omgeving rond het scherm te maken, wordt deze achtergrond als een digitaal behangetje op de tv getoond, waardoor je niet tegen een groot zwart scherm aan hoeft te kijken als de tv buiten gebruik is. In de praktijk werkt dit heel aardig, al is het nadeel natuurlijk dat de tv niet uitstaat en continu energie gebruikt.

Wil je een televisie die nóg minder opvalt, dan heeft Samsung sinds 2017 ook The Frame in zijn programma. Deze televisies zijn bedoeld om als kunstwerk naadloos aan de muur te worden gehangen, al is het ook mogelijk de televisies gewoon op twee normale voetjes of de optionele Studio Stand te plaatsen. De Frame-modellen kunnen worden voorzien van een verwisselbare bezel, waarbij je naast de zwarte standaardversie ook kunt kiezen voor ‘lijsten’ met een licht of donker houtmotief, of een witte schermrand.

De 2020-versie van The Frame is beschikbaar in 43, 50, 55, 65 en 75 inch. In deze review bekijken we de 55-inchversie, die op het moment van schrijven voor gemiddeld net geen 1300 euro in de Pricewatch was terug te vinden.