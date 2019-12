Tweakers Gift Guide: treat yourself

De feestdagen zijn aangebroken. Het gourmetstel staat klaar, de kerstcadeau's zijn geopend en de glühwein en oliebollen worden rijkelijk verorberd. In deze periode bestaat de kans dat je nog wat geld overhebt of als bonus hebt gekregen van je baas. Misschien dat je je rond deze tijd dan ook wilt trakteren op een mooi stuk tech. Daarom hebben wij deze Gift Guide samengesteld.

Deze Gift Guide is dus bedoeld voor alle Tweakers die zichzelf flink in de watten willen leggen rond de jaarwisseling, maar uiteraard kunnen deze producten ook prima worden weggegeven. In deze gids vind je cadeausuggesties van mede-tweakers, maar uiteraard heeft ook de redactie een steentje bijgedragen. Een aantal van de producten gooien hoge ogen in onze Pricewatch. Dus of je nu een techtraktatie voor jezelf of voor een ander zoekt, je zult ongetwijfeld iets moois vinden.

In deze Gift Guide hebben we een budget van 150 tot 300 euro aangehouden. Binnen deze prijsklasse kun je een hoop toffe tech aanschaffen, van smartphones en spelcomputers tot 3d-printers en routers. Uiteraard functioneert onze vorige Gift Guide met een budget tot maximaal 150 euro ook nog steeds als inspiratiebron. Bovendien staan daar in de comments ook enkele goede suggesties. Kortom, keuze genoeg om jezelf of iemand anders nog even in de watten te leggen voor het nieuwe jaar. Waar je ook naar op zoek bent, we hopen dat we je ermee kunnen helpen!