Tweakers Gift Guide 2019

De dagen worden korter, de temperatuur nadert het vriespunt en zo nu en dan vinden we 's ochtends pepernoten in onze schoenen. Kortom: het einde van het jaar nadert en daarmee komen de feestdagen ook gezellig dichtbij. In de komende maand zullen we veel stamppot eten, warme dranken nuttigen en onze vrienden en familie met cadeaus overladen. Het blijft natuurlijk lastig om voor iedereen een mooi presentje te bedenken en daarom heeft Tweakers ook dit jaar weer een Gift Guide samengesteld, met daarin de tofste gadgets en hardware.

Net zoals in voorgaande jaren zijn de suggesties van de community in deze koopgids verwerkt. Je zult dus bij verschillende producten een username naast een product zien staan. Ook heeft de redactie uiteraard een steentje bijgedragen; in deze Gift Guide vind je enkele persoonlijke favorieten van redactieleden en producten die hoge ogen gooien in onze Pricewatch. Uiteraard zijn andere suggesties van harte welkom in de reacties.

Net als vorig jaar hebben we een maximaal budget van 150 euro per product aangehouden. Hiermee kun je kiezen uit een enorm aanbod aan mooie items. Dat wil uiteraard niet zeggen dat iedere suggestie 150 euro kost; in de gids staan een hoop producten met een bescheidener prijsje. We wensen je veel plezier bij het lezen van onze Gift Guide en hopen dat je er wat inspiratie in opdoet.