Tilburgs ziekenhuis maakt eigen ventielen voor zuurstofmaskers met 3d-printer

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg is begonnen met het 3d-printen van ventielen voor zuurstofmaskers. Die maskers worden gebruikt bij de behandeling van coronapatienten en er dreigt een tekort.

Het ziekenhuis meldt dat de ventielen in het eigen 3d-lab worden geprint. Het gaat om ventielen voor zuurstofmaskers van Venturi. Die maskers hebben met kleur gecodeerde ventielen waar de concentratie van de ingeademde zuurstof mee kan worden ingesteld. De ventielen moeten na gebruik weggegooid worden en er zijn er dus veel nodig.

Traumachirurg Mike Bemelman legt uit dat een nieuwe bestelling op zich liet wachten. Daarom zocht hij op internet naar technische informatie over het ventiel. Al snel vond hij de digitale tekening en die heeft het ziekenhuis laten omzetten naar 'een printopdracht' voor zijn 3d-printers.

Het ziekenhuis heeft een eigen 3d-laboratorium met drie printers. Die worden normaal gebruikt om botten of gewrichten te printen die chirurgen kunnen gebruiken ter voorbereiding op complexe operaties. De printers produceren nu 'rond de klok' ventielen voor de zuurstofmaskers. Dat resulteert in ruim honderd ventielen per dag, terwijl het ziekenhuis er momenteel dagelijks zestig tot tachtig gebruikt.

De ventielen zijn door de afdeling Medische Technologie van het ziekenhuis geïnspecteerd en goed bevonden. De ventielen zijn onder andere bestand tegen een alcoholbad om ze te ontsmetten. Volgens het ziekenhuis is er veel vraag naar de ventielen en hebben andere bedrijven al toenadering gezocht. Zij krijgen desgevraagd de digitale bestanden om zelf ventielen te kunnen printen.