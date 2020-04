SK Hynix begint met sampling pci-e 4.0-enterprise-ssd's met 96-laags-nand

SK Hynix is begonnen met sampling van zijn PE8000-serie enterprise-ssd's. Deze ssd's zijn ontworpen voor gebruik in datacenters en beschikken over een pci-e 4.0-interface. Het bedrijf begint later dit jaar met sampling van een PE8111-enterprise-ssd met 1Tb-4d-nand.

SK Hynix is eerder deze week begonnen met het uitdelen van samples van de PE8010 en PE8030-ssd's. Deze ssd's maken gebruik van 96-laags-tlc-nand met een controller van eigen ontwerp. De PE8000-ssd's komen beschikbaar in een u.2- en u.3-formfactor. De PE8010 is vooral bedoeld voor leesintensieve workloads, terwijl de PE8030 is geoptimaliseerd voor gemend gebruik. De ssd's hebben beide een opslagcapaciteit van maximaal 8TB.

De ssd's behalen beide sequentiële leessnelheden tot 6500MB/s en sequentiële schrijfsnelheden tot 3700MB/s. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden zijn volgens SK Hynix respectievelijk 1.100.000 en 320.000 iops. SK Hynix meldt een stroomverbruik van 17W. De vorige generatie pci-e 3.0-ssd's van SK Hynix verbruikten 14W aan stroom. Vergeleken met diezelfde ssd's, presteert de PE8010 volgens SK Hynix tot 103 procent beter met sequentieel lezen en tot 357 procent beter bij sequentieel schrijven.

In de tweede helft van 2020 begint SK Hynix daarnaast met sampling van een enterprise-ssd die gebruikmaakt van '128-laags-4d-nand'. Dat is variant op de 3d-nand-flashmodules van SK Hynix met een dichtere celstructuur en hogere i/o-snelheden per die, zo schrijft Anandtech. De PE8111 maakt gebruik van een pci-e 3.0-interface. De ssd heeft een Esdff 1u-formfactor, ook wel e1.l.

De PE8111 heeft, door gebruik van een pci-e 3.0-interface, een lagere bandbreedte dan de PE8000-serie-ssd's. De ssd haalt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 3400MB/s en 3000MB/s. De willekeurige snelheden bedragen respectievelijk 700.000 en 100.000 iops. De PE8111 is volgens SK Hynix overigens 's werelds eerste ssd met 1Tb-nand, waardoor hogere opslagcapaciteiten mogelijk zijn. SK Hynix brengt de ssd aanvankelijk uit met een opslagcapaciteit van 16TB, hoewel het bedrijf ook werkt aan een 32TB-variant.