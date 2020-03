Amerikaanse autoriteiten doen weer onderzoek naar ZTE

ZTE ligt opnieuw onder een vergrootglas bij de Amerikaanse autoriteiten. Er wordt volgens bronnen onderzoek gedaan naar verdenkingen van omkoping. Het Chinese bedrijf zou buitenlandse overheidsmedewerkers hebben omgekocht.

Het onderzoek naar ZTE is nog niet publiekelijk aangekondigd, maar bronnen van NBC News hebben gehoord dat er een nieuwe omkopingszaak is geopend door de Amerikaanse autoriteiten. ZTE stelt in een reactie dat het meewerkt aan zijn juridische verplichtingen, wat de zaak tegen het bedrijf lijkt te bevestigen; verder wilde ZTE echter niet inhoudelijk reageren.

Volgens de bronnen van NBC News gaat het om een omkopingszaak waarbij overheidsmedewerkers buiten de Verenigde Staten zouden zijn omgekocht. Om welke landen het precies gaat is niet duidelijk. Eerder werd ZTE al beschuldigd van omkoping van overheidsmedewerkers in Afrikaanse landen.

ZTE schikte enige tijd geleden met de Amerikaanse autoriteiten in een zaak die ging om het overtreden van de Amerikaanse handelsregels omtrent Iran en Noord-Korea. Het bedrijf moest een bedrag van 1,9 miljard dollar betalen om de zaak te schikken. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is ZTE, net als het eveneens Chinese Huawei, een bedreiging voor de nationale veiligheid.