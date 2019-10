Ontwikkelaar van Mario & Luigi-rpg's vraagt faillissement aan

Ontwikkelaar AlphaDream heeft deze week faillissement aangevraagd. De studio ontwikkelde onder andere de Mario & Luigi-rpg-serie voor de Gameboy Advance, Nintendo DS en 3DS. De ontwikkelaar leek vorig jaar nog te werken aan PS4- en Nintendo Switch-games.

AlphaDream noemt onder andere hoge ontwikkelkosten als reden voor het faillissement, meldt Yahoo Japan. De ontwikkelaar maakte voorheen vooral games voor Nintendo-handhelds en smartphones. Vorig jaar verscheen er volgens Resetera op de website van de studio echter een vacature voor de ontwikkeling van Nintendo Switch- en PS4-games. Deze consoles zijn aanzienlijk krachtiger dan handheld-apparaten, waardoor de ontwikkelkosten waarschijnlijk ook hoger liggen.

Naast de hoge ontwikkelkosten, meldt AlphaDream dat de omzet van het bedrijf tegenvalt, waardoor het een schuld heeft van 465 miljoen yen. Omgerekend is dat zo'n 4 miljoen euro. Het bedrijf ziet daardoor geen mogelijkheid om nog verder te gaan.

AlphaDream begon in 1991 als een bouwbedrijf onder de naam Maintenance & Ai Co. In 2000 werd de naam gewijzigd naar Alpha Star Soft Co. en begon de studio met het ontwikkelen van games. Een jaar later bracht de ontwikkelaar zijn eerste game uit voor de GameBoy Color, Koto Battle: Tengai no Moribito.

In 2003 bracht AlphaDream de eerste Mario & Luigi-game uit in de vorm van SuperStar Saga. De game werd door critici goed ontvangen en heeft een Metacritic-score van 90 uit 100. De ontwikkelaar bracht in totaal zeven Mario & Luigi-rpg's uit. De laatste game van AlphaDream was Kedama no Gonjiro: Fit & Ru. Deze smartphone-game kwam op 4 april uit in Japan.

De meest recente Mario & Luigi-game. Foto door Nintendo via YouTube