Door Sander van Voorst, vrijdag 31 maart 2017 18:57, 25 reacties • Feedback

Submitter: deregtx

Het Amerikaanse bedrijf Mad Catz, voornamelijk bekend van zijn gaminghardware, heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf was op zoek naar alternatieve opties, maar koos uiteindelijk voor deze oplossing.

Zo laat het bedrijf in een bericht weten dat er nog is onderzocht of een verkoop van de onderneming tot de mogelijkheden behoorde, maar dat er geen partijen waren die daar interesse in toonden. Ook de geldschieters van Mad Catz zouden de kraan hebben dichtgedraaid. Het ging al langer niet goed met de onderneming, zo ontsloeg Mad Catz ongeveer een jaar geleden meer dan een derde van zijn personeel.

Verschillende bestuursleden van het bedrijf vertrokken destijds ook. De reorganisatie was volgens Mad Catz voornamelijk het gevolg van tegenvallende resultaten van de game Rock Band 4, waarvoor het verschillende controllers leverde. Kort daarna koos Harmonix, het bedrijf achter de game, voor een andere leverancier voor de randapparatuur.

Het in 1989 opgerichte Mad Catz is naast de Rock Band-controllers bekend om zijn R.A.T.-muizen en lijn van gamingtoetsenborden, naast een audioafdeling met de naam Tritton. In 2013 kondigde het een Android-console onder de naam Mojo aan en in 2016 nam Logitech nog flightstickmaker Saitek van Mad Catz over.