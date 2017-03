Door Sander van Voorst, vrijdag 31 maart 2017 18:31, 26 reacties • Feedback

Een Periscope-video van een Spaanse gebruiker toont hoe hij een Samsung Galaxy S8 ontgrendelt met behulp van een portretfoto. Door de foto op het scherm van een andere telefoon voor het toestel te houden, krijgt hij toegang via gezichtsherkenning.

De video is afkomstig van de gebruiker met de naam Marcianophone. De foto die hij voor de actie gebruikt is een schermvullende afbeelding van zijn eigen hoofd. Na een aantal pogingen weet hij toegang te krijgen tot de smartphone. Daarna toont hij aan dat het proces te herhalen is. Samsung presenteerde de nieuwe S8-toestellen deze week.

De telefoons zijn voorzien van verschillende authenticatiemethodes om toegang te krijgen tot het apparaat. Zo is er aan de achterkant een vingerafdrukscanner naast de camera geplaatst en kunnen gebruikers bovendien inloggen via een irisscanner. De optie van gezichtsherkenning komt daar nog bij. Mashable schreef eerder dat deze methode volgens Samsung niet de meest veilige manier is om in te loggen en dat de techniek dan ook niet gebruikt kan worden om aankopen te doen met Samsung Pay.

Het is niet de eerste keer dat de gezichtsherkenning van een telefoon op deze manier te omzeilen is. Dit was in 2011 bijvoorbeeld ook al mogelijk met de gezichtsherkenning die Google in de Ice Cream Sandwich-versie van Android had ingebouwd.

Samsung heeft aangekondigd de S8 op 28 april uit te brengen. Hoe wijdverspreid het probleem met de gezichtsherkenning is en of het daadwerkelijk de uiteindelijke telefoons treft, is vooralsnog onduidelijk.