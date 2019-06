Dr. Mario World komt op 10 juli uit voor iOS en Android. Nintendo maakte de releasedatum van de mobiele game dinsdag bekend, samen met meer details over het spel. De game is gratis, maar krijgt wel microtransacties.

De voorregistratie van het spel is per direct geopend voor zowel de Play Store als de App Store. De game zelf komt op 10 juli beschikbaar. Nintendo kondigde Dr. Mario World begin januari aan.

In de puzzelgame moeten spelers pillen gebruiken om virussen te verslaan. De game wordt gratis om te spelen, maar krijgt wel microtransacties. Die verschijnen in de vorm van Diamanten waarmee spelers door kunnen blijven spelen, of meer virussen tegelijk te verslaan. Aanvankelijk zitten er vijf werelden in de game, maar volgens Nintendo worden dat er later meer. Naast Dr. Mario is het ook mogelijk met andere Nintendo-personages zoals Dr. Peach, Dr. Yoshi en Dr. Toad te spelen. Die hebben allemaal een eigen unieke vaardigheid die nodig zijn om het spel te spelen.