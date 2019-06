Nvidia gaat ARM-processors ondersteunen voor energiezuinige supercomputers

Nvidia gaat samenwerken met chipontwerper ARM. Tijdens de International Supercomputing Conference heeft Nvidia deze samenwerking gepresenteerd als een nieuw pad voor de industrie om te komen tot zeer energiezuinige, van ai gebruikmakende exascale-supercomputers.

Nvidia zegt dat het tegen het einde van dit jaar zijn gehele aanbod van ai- en hpc -software beschikbaar maakt voor het ARM-ecosysteem. Het bedrijf meldt dat het na het voltooien van de stack optimization alle grote cpu-architecturen ondersteunt, waaronder x86, Power en Arm. Volgens de topman van Nvidia, Jensen Huang, is het ondersteunen van de ARM's cpu-architectuur erg belangrijk, gelet op de open architectuur en diens energiezuinigheid.

Huang beschrijft dat het bereiken van exascale-supercomputing 'de grens van de menselijke kennis aanzienlijk zal verleggen'. Hij stelt dat supercomputers essentieel zijn voor wetenschappelijke ontdekkingen, maar dat de stroombehoefte alle supercomputers zal limiteren zodra de traditionele compute scaling eindigt. Volgens Huang zal de combinatie van Nvidia's Cuda en ARM's energiezuinige architectuur de gehele hpc-gemeenschap een flinke duw in de rug geven.

In de meest recente editie van de Top500-lijst staat op plek 156 een supercomputer die op de ARM-architectuur is gebaseerd. Het gaat om Astra, een supercomputer van HPE die door het Amerikaanse Sandia National Laboratories wordt gebruikt; deze staat sinds november 2018 in de lijst. In de HPL-benchmark die voor de Top500-lijst wordt gebruikt, behaalde het systeem een prestatie van 1758 teraflops en een piek van 2209 teraflops.