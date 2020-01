HyperKin toont retroconsole om Gameboy-games op tv te spelen

Noem ons ouderwets, maar de beste Tetris-game is nog steeds de klassieke Gameboy-versie uit 1989. Sterker nog, de meeste van de games op de eerste handheld waren erg goed, zelfs veertig jaar na dato. Voor iedereen die dat ook vindt heeft HyperKin een nieuwe console: de RetroN.

De RetroN is een kleine kubusvormige console waarmee spelers klassieke Gameboy-games op hun televisie kunnen spelen. Het concept is vrij simpel: zet er een Gameboy, Gameboy Color of Gameboy Advance-cartridge in, sluit het apparaat aan op je televisie, en je kunt de 12 levels van Super Mario Land op een groot scherm spelen. De RetroN werkt met een usb-c-aansluiting, en er zit naast een hdmi-poort ook een composite-aansluiting op. De games zijn met upscaling in 720p te spelen. Op de foto's lijkt het erop dat er een SNES-achtige controller wordt meegeleverd, maar volgens IGN weer het bedrijf nog niet zeker of die draadloos of met een draad te gebruiken zijn. Op die site, en op Gizmodo zijn foto's van de miniconsole te vinden.

Het is misschien niet de eerste keer dat je hoort over de HyperKin. Het bedrijf toonde op 1 april 2017 al een dergelijke miniconsole aan. Destijds was het bedoeld als ludiek grapje zoals zoveel techbedrijven er op die dag een hebben, maar spelers leken er positiever over dan gedacht. HyperKin heeft het apparaat nu echt gemaakt, al is het nog niet definitief uit. Later dit jaar komt het ook echt te koop, maar wanneer dat precies is en wat het gaat kosten is nog niet bekend.