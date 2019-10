Analogue komt met Pocket-handheld die alle Game Boy-cartridges ondersteunt

Fabrikant Analogue komt volgend jaar met een handheld die compatibel is met alle Game Boy-cartridges. De Analogue Pocket komt in 2020 uit in Amerika en zal 199 dollar kosten. Ook komt de fabrikant met adapters voor andere cartriges en brengt het bedrijf een tv-dock uit.

De Analogue Pocket is niet in samenwerking met Nintendo ontwikkeld, maar zal wel alle 2.780+ games ondersteunen die zijn uitgekomen voor de Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance. De handheld heeft een ltps -lcd van 3,5" met een resolutie van 1600x1440 pixels, wat gelijkstaat aan een pixeldichtheid van 615ppi. In de praktijk wil dit zeggen dat de schermresolutie tien keer zo hoog is als die van de originele Game Boy en zes keer zo hoog als de resolutie van de Game Boy Advance.

De Pocket-handheld heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de originele Game Boy, maar is voorzien van een wat strakker en moderner ontwerp. De handheld heeft een lithium-ionaccu die wordt opgeladen via usb-c en een link-aansluiting die in de Game Boy-handhelds werd gebruikt voor multiplayer. Ook bevat de Pocket stereoluidsprekers en een 3,5mm-jack voor audio. De Analogue Pocket heeft ook een micro-sd-slot, maar kan geen rom-bestanden afspelen. De Pocket maakt dan ook geen gebruik van software-emulatie, maar heeft in plaats daarvan twee fpga-chips: een voor het spelen van cartridges en een waarmee ontwikkelaars hun eigen software naar de Pocket kunnen porten.

Analogue komt in de toekomst ook met adapters voor cartridges van de Atari Lynx, Neo Geo Pocket Color, en de Sega Game Gear. Of de fabrikant in de toekomst ook met adapters voor andere cartridges komt, is onbekend. De handheld wordt geleverd met een geïntegreerde digitale audio-app genaamd Nanoloop. Het is een synthesizer en een sequencer in één en is geschikt voor het maken van muziek en gebruik bij live optredens. Analogue heeft een video online gezet waarin de software wordt getoond.

Ook komt de fabrikant met de Analogue Dock, waarmee gebruikers hun Pocket-handheld kunnen aansluiten op een televisie via hdmi. Gebruikers kunnen een controller van 8BitDo gebruiken via bluetooth, maar andere controllers worden ook ondersteund via usb. Het is nog onduidelijk hoeveel dit accessoire gaat kosten.

Analogue heeft ervaring met het uitbrengen van retroconsoles. Zo bracht het bedrijf eerder dit jaar de Mega Sg-console uit die Sega-games kan spelen. Of de Analogue Pocket ook in Europa uitkomt, is nog niet bekend. Tweakers heeft hierover contact opgenomen met Analogue, maar heeft nog geen reactie ontvangen. Een eventuele reactie zal later worden toegevoegd aan dit artikel.

De Analogue Dock