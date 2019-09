Hoogbejaard maar nog altijd speels - Nintendo bestaat 130 jaar

Gamegigant Nintendo bestaat maandag 130 jaar. Het bedrijf werd op 23 september 1889 opgericht in Kioto, Japan. Destijds heette het bedrijf Nintendo Koppai en produceerde het vooral speelkaarten.

Met zijn 130-jarige bestaan is Nintendo het oudste gamebedrijf. Sega opende bijvoorbeeld pas in 1960 zijn deuren. Nintendo maakte in de eerste jaren vooral Hanafuda-kaarten, die werden gebruikt voor het gelijknamige spel. Daarnaast heeft het bedrijf veel geëxperimenteerd met andere producten en diensten. Zo heeft Nintendo instant rijst geproduceerd en een taxibedrijf en love hotels beheerd.

In 1963 verandert de officiële naam van het bedrijf naar het huidige Nintendo Co, Ltd. Hiermee werd de ontwikkeling van spellen gestart. In 1966 brengt Nintendo de Ultra Hand op de markt. Het speelgoedstuk werd een groot succes. Onderhoudsmonteur Gunpei Yokoi ontwikkelde de Ultra Hand voor zijn eigen plezier. De baas van Nintendo destijds zag het speelgoed en beval Yokoi om het verder te ontwikkelen. Yokoi werd daarna verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Game & Watch-spellen en de Game Boy.

De eerste volwaardige homeconsole van Nintendo, de NES

In 1977 bracht Nintendo zijn eerste videogame op de markt, de Color TV Game 6. Dit systeem draaide een variant op Pong en werd meer dan een miljoen keer verkocht. In dat zelfde jaar kwam Shigeru Miyamoto bij Nintendo in dienst. Miyamoto is de bedenker van onder andere Mario en Zelda, en speelt een integrale rol bij het succes van Nintendo. In 1984 bracht Nintendo zijn eerste volwaardige console uit, de Family computer, ook wel de Famicom. Deze console kwam twee jaar naar Europa in de vorm van de NES. In 1989 kwam de Game Boy uit in Japan. Dit is één van de best verkopende producten van Nintendo, met zo'n 112 miljoen verkochte Game Boy- en Game Boy Color-varianten.

In 2002 kwam Satoru Iwata aan het roer van Nintendo. Hij hielp onder andere bij de ontwikkeling van Super Smash Bros. en de Pokémon-games. Onder zijn leiding ontwikkelde Nintendo de DS en de Wii. De DS is nog altijd Nintendo's meest succesvolle spelcomputer, met 154 miljoen verkochte exemplaren. De Wii ging op zijn beurt zo'n 100 miljoen keer over de toonbank en is daarmee Nintendo's meest verkochte homeconsole.

De opvolgers van de DS en de Wii, respectievelijk de 3DS en Wii U, waren minder succesvol. Van de 3DS is 75 miljoen keer verkocht. Van de Wii U zijn slechts 13,5 miljoen exemplaren verkocht. Het is één van Nintendo's minst succesvolle consoles. Alleen de Virtual Boy deed het slechter, met zo'n 774 duizend verscheepte units.

Nintendo's meest recente console, de Nintendo Switch

In juli 2015 overleed Iwata op 55-jarige leeftijd door complicaties van een galkanaaltumor. Iwata was al langere tijd ziek, maar stelde dat hij na een operatie in 2014 weer kerngezond was. Desondanks verloor hij na zijn operatie veel gewicht, waardoor fans zich zorgen maakten over de gezondheid van Iwata. Zijn overlijden raakte Nintendo-fans over de hele wereld. Veel ontwikkelaars plaatsten op sociale media eerbetonen aan de gamegrootheid en fans plaatsten wereldwijd tijdelijke gedenkplaatsen. Na zijn dood kreeg Iwata de lifetime achievement award bij de Golden Joystick-prijsuitreiking voor zijn grote invloed op de gameindustrie.

In 2017 kwam het bedrijf met de Nintendo Switch, een homeconsole die eveneens in handheldmodus gebruikt kan worden. Dit is de laatste console waar Iwata aan heeft gewerkt. Op het moment van schrijven is de Switch bijna 37 miljoen keer verkocht. Vorige week bracht Nintendo de Switch Lite uit; een compacte variant die niet op tv's aangesloten kan worden.

Nintendo is ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd nog kerngezond. De gamegigant staat op plek 21 van de best regarded companies-lijst van Forbes. Ter illustratie: Sony staat op plek 39 en Alphabet, het moederbedrijf van Google, moet het met een 50e plek doen.