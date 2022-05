Analogue komt in 2021 met spelcomputer die NEC-games draait

Retroconsolemaker Analogue heeft zijn variatie op de NEC-consoles onthuld, genaamd de Duo. De console ondersteunt games uit de bibliotheken van de TurboGrafx-16, TurboGrafx CD, SuperGrafx en Super Arcade CD-ROM.

De console heeft een slot voor de zogenaamde HuCard, ook wel bekend als de TurboChip, en een cd-rom-speler, aangezien de consoles die de Duo nabootst deze twee media gebruikten. Daarnaast ondersteunt de Duo de originele controllers door de aanwezigheid van de originele aansluiting daarvoor, een ronde stekker met acht pins. Bediening kan ook via bluetooth, usb-a, en met 2.4GHz-controllers als die van 8BitDo.

Analogue stelt met klem dat het niet aan emulatie doet. In plaats daarvan gebruikt het een Altera Cyclone V, een fpga die 'duizenden uren lang' is geprogrammeerd om een zo getrouw mogelijke reproductie van de originele hardware te maken. Desalniettemin is de video-output in 480p, 720p of 1080p. Om ook de ervaring van de consoles van toen te geven, zijn er opties ingebouwd op het gebied van scan lines, is er een aanpasbare scaler en kan het eventuele uitrekken van het beeld ook ingesteld worden. Verder is de console regiovrij.

De console moet in 2021 uitkomen in beperkte oplage voor een bedrag van 199 dollar. Europese klanten kunnen erop rekenen dat daar nog invoerheffing en btw bovenop komt. Verder komt er ook een voor de aankomende Analogue Pocket ook een HuCard/TurboChip-adapter, zodat men deze ook op de handheld kan spelen. Die adapter gaat 30 dollar kosten.