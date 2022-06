8BitDo komt met nieuwe controller met Xbox-lay-out

8BitDo komt met een nieuwe controller voor Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, iOS en Android. Opvallend aan de nieuwe controller van de fabrikant is dat deze voor het eerst de lay-out heeft van een Xbox-controller.

8BitDo had al een versie van zijn Pro 2 Wired Controller speciaal voor de Xbox-consoles. Deze controller had buiten de knoppen nog steeds de lay-out van de 8BitDo Pro Controller, waarbij de twee thumbsticks naast elkaar zijn gepositioneerd. Deze nieuwe versie heeft een lay-out waarbij de linker thumbstick hoger op de controller is geplaatst, net zoals dat bij de Xbox-controllers het geval is.

Het gaat om een bedrade controller en is net zoals de andere Pro Controllers van 8BitDo te personaliseren via een app. Hiermee kun je de functies van de knoppen naar eigen voorkeur instellen. Verder heeft de controller aan aantal extra knoppen ten opzichte van de standaard Xbox Series X/S- en Xbox One-controllers. Twee extra knoppen zitten aan de onderzijde. Verder zijn er aan de voorzijde extra functieknoppen aangebracht. Hiermee kan tussen drie verschillende profielen worden gewisseld.

De controller heeft een adviesprijs van 45 dollar en is via Amazon Amerika te bestellen, maar de controller kan ook naar Nederland verzonden worden. Wat betreft kleuren is er keuze uit wit en zwart. Het is de bedoeling dat de controller op 31 mei beschikbaar komt.

8BitDo is een fabrikant van voornamelijk gamecontrollers. Het bedrijf ontwikkelde eerder ook al een afstandsbediening speciaal voor de Xbox-consoles.