Google Maps voor Android en iOS krijgt incognitomodus

Google gaat navigatieapp Maps van een incognitomodus voorzien. De incognitomodus is al jarenlang onderdeel van de Chrome-webbrowser en komt nu ook naar de Android- en iOS-versies van Maps.

De incognitomodus komt ergens deze maand beschikbaar voor de Android-versie van Maps en verschijnt 'binnenkort' ook voor de iOS-versie. Als gebruikers de modus inschakelen wordt de activiteit in de app niet bewaard in het Google-account. Het gaat dan bijvoorbeeld om zoekopdrachten naar straten of bedrijven. Daarnaast valt ook de personalisatie weg, waardoor op de persoon toegespitste aanbevelingen voor bijvoorbeeld restaurants of woon-werkverkeer tijdelijk zijn uitgeschakeld. Ook wordt de locatiegeschiedenisoptie uitgeschakeld bij het inschakelen van de incognitomodus.

Google meldt dat het verder nog een aantal andere privacygerelateerde aanpassingen doorvoert, waaronder het in YouTube automatisch laten verwijderen van de locatiegeschiedenis en de web- en app-activiteit. Gebruikers kunnen in YouTube instellen dat hun geschiedenis voor de duur van drie of achttien maanden wordt bewaard; na die periode wordt het automatisch verwijderd. Het is ook nog mogelijk om de YouTube-geschiedenis te bewaren tot het moment dat de gebruiker besluit die handmatig te verwijderen.

Vanaf volgend maand ondersteunt Google Assistent in het Nederlands een aantal privacygerelateerde functies. Zo kan bijvoorbeeld de vraag 'Hey Google, hoe beveilig je mijn data?' gesteld worden. Ook zijn er commando's aan de stemassistent te geven zodat het laatste dat werd gezegd wordt geschrapt. Dat kan ook worden gedaan voor de gehele week, door middel van de gesproken opdracht 'Hey Google, verwijder alles wat ik de afgelopen week heb gezegd'. Als een gebruiker de spraakgegevens van meer dan een week wil verwijderen, legt Assistent uit waar dat kan.

Tot slot introduceert Google woensdag de zogeheten Password Checkup. Dit systeem vertelt gebruikers hoeveel wachtwoorden er zijn opgeslagen in hun Google-account en kan ook tonen of er een goed wachtwoord is gebruikt. Daarnaast laat het systeem zien of wachtwoorden worden hergebruikt, of er sprake is van zwakke wachtwoorden of dat er een wachtwoord wordt gehanteerd dat ooit betrokken is geweest bij een datalek.