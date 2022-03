Garmin brengt Forerunner 945 LTE uit met 4G-connectie via eSIM

Garmin brengt twee nieuwe Forerunner-smartwatches uit. De Forerummer 945 LTE heeft zoals de naam al voorspelt, ingebouwde 4G via eSIM. De Forerunner 55 heeft dat niet, maar beide horloges hebben wel navigatie.

De Forerunner 945 LTE is een opvolger van de reguliere 945, met als voornaamste extra punt dat die 4G aan boord heeft. Er zitten ook veel wijzigingen in de software. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verschillende activiteitsprofielen op te stellen, zoals een profiel om mee te rennen of zwemmen, of om ademhalingsoefeningen te doen. Ook zit er een intervalmodus op en geeft het horloge gebruikers een slaapscore. Veel functies richten zich op het verbeteren van sportprestaties. Zo is het mogelijk trainingsplannen te synchroniseren en voorgestelde workouts te zien van andere gebruikers. Het horloge is waterdicht en kan daarom ook tijdens het zwemmen gebruikt worden, waarbij ook de hartslagmeter blijft werken.

De smartwatch heeft ook een Assistentie-functie waarmee een sporter direct hulp in kan schakelen. Het horloge heeft NFC en interne opslag voor het lokaal beluisteren van muziek, al is niet bekend hoeveel.

Garmin zegt dat het toestel een maximale accuduur heeft van tot twee weken. In de navigatiemodus is dat maximaal zeven uur. Het horloge heeft eSIM, waarmee de gebruiker verbonden kan blijven voor een aantal Garmin-specifieke diensten, maar het horloge is niet geschikt om zelfstandig mee te bellen of andere data-diensten te gebruiken. Gebruiker sluiten direct bij Garmin een abonnement af voor 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Garmin brengt ook de Forerunner 55 uit. Die is met 199 euro een stuk goedkoper, maar verschillende functies van de 945 LTE zitten er niet op. Zo ontbreken de lokale opslag en NFC, maar ook in de software ontbreken bepaalde onderdelen, zoals het meten van de effecten van trainingen en het opstellen van sportlessen. De Forerunner 55 heeft bovendien wel slaaptracking, maar geen slaapscore. De Forerunner 55 heeft een accuduur van twintig uur in de navigatiemodus en twee weken in normale stand.