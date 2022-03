Knab biedt Apple Pay aan

Knab is begonnen met de ondersteuning van Apple Pay. Zowel particuliere als zakelijke klanten kunnen van Apples betaalsysteem gebruik maken. Knab is een van de eerste kleine Nederlandse banken die Apple Pay ondersteunen.

Knab heeft een speciale pagina online gezet waarop klanten informatie kunnen vinden over het betalen via Apple Pay. Klanten kunnen de functie activeren via hun Knab-app. Ze moeten daarin een betaalrekening selecteren en die in hun Wallet plaatsen. Betalen kan vervolgens met iPhones en iPads, de Apple Watch en Macs. De betalingen worden mobiel vergrendeld via FaceID of TouchID. Gebruikers moeten hun telefoon herstarten voor ze de betaaldienst kunnen gebruiken.

Klanten kunnen met zowel een particuliere als een zakelijke rekening Apple Pay gebruiken. Ook werkt de functie met gezamenlijke rekeningen. Daarvoor moeten gebruikers voor iedere bankpas de dienst activeren. Gebruikers kunnen maximaal 5000 euro per dag afrekenen, en kunnen die limiet niet aanpassen.

In Nederland zijn het vooral de grote banken die Apple Pay aanbieden. De Rabobank, ING en ABN Amro ondersteunen Apple Pay. Ook bunq ondersteunt de functie.