Gebruikers Apple Card kunnen openstaande rekening via web betalen

Apple heeft het mogelijk gemaakt voor gebruikers van de Apple Card om hun openstaande creditcardrekening via het web te betalen. Via de portal kan het openstaande bedrag worden afgerekend, waardoor gebruikers niet afhankelijk zijn van de iOS-app.

Via de webpagina card.apple.com kunnen gebruikers met hun Apple ID inloggen op hun creditcard en daar hun financiële zaken regelen. Er is onder andere te zien welk bedrag openstaat op de creditcard, waarbij het mogelijk is om dit via de portal af te rekenen. Voorheen was dit niet mogelijk en moesten gebruikers dit via de Wallet-applicatie op de iPhone doen.

De webportal maakt gebruikers van de Apple Card minder afhankelijk van de app op de smartphone, en dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn als de iPhone kwijt is geraakt of is gestolen. Voorheen moest Goldman Sachs, de bank die de betaalinfrastructuur heeft opgezet, worden gebeld om het openstaande bedrag af te kunnen betalen. Gebruikers klaagden daarom al langer over het gebrek aan webfuncties voor de Apple Card.

Apple bracht zijn Card vorig jaar uit, maar de creditcard is vooralsnog alleen te gebruiken door Amerikanen. Wanneer een Europese release op de planning staat, is op dit moment niet duidelijk. De betaaldienst Apple Pay is al wel in Nederland en België beschikbaar.