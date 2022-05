Onderzoekers maken robothuid die zelfstandig van vorm kan veranderen

Amerikaanse wetenschappers hebben een materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor 'zachte robots' die zelfstandig hun vorm kunnen veranderen. Deze robothuid kan in verschillende vormen worden gemaakt, en kan voor medische toepassingen worden ingezet.

Het materiaal is ontwikkeld door het Wyss-instituut, dat verbonden is aan de prestigieuze universiteit van Harvard. Het gaat om zogenaamde Smart Thermally Actuating Textiles, ofwel STATs. Dit is een zacht stuk materiaal dat gevuld is met een vloeistof die de onderzoekers Novec 7000 noemen, maar niet verder specificeren. De vloeistof zorgt ervoor dat de robothuid van vorm kan veranderen en dat werkt met een faseverandering waarbij de vloeistof verdampt.

Door het verdampen van de vloeistof via een temperatuursverhoging zet het materiaal uit, waardoor het van vorm verandert. Volgens de onderzoekers kan de omvang van de STATs tot wel honderd keer groter worden, waarbij ze uiteindelijk een druk krijgen van een doorsnee opgepompte voetbal. Het is daarnaast gemakkelijk te produceren, waardoor het snel in grote aantallen en verschillende vormen kan worden gemaakt.

De temperatuursverandering in het materiaal wordt bewerkstelligd via zilveren draden die via elektrische signalen worden aangestuurd en daardoor warm worden. Er zijn sensoren ingebouwd waardoor een robot die gebruikmaakt van de STATs zelfstandig de temperatuur en dus de vorm van de 'huid' kan regelen.

Volgens de onderzoekers zijn er dus toepassingen in de robotica, waarbij zogenaamde zachte robots gemaakt kunnen worden met het materiaal. Specifiek zien zij op dit moment toepassingen voor revalidatietherapie bij spierproblemen. Door het toepassen van druk zouden spieren en zenuwbanen zich kunnen herstellen na trauma, en dat zou kunnen helpen bij opnieuw leren lopen. Ook zou spierstimulatie door fysieke druk kunnen helpen bij patiënten die aan bed gebonden zijn.

Wanneer er commerciële, medische toepassingen komen voor de robothuid is niet duidelijk. Vooralsnog hebben de wetenschappers hun werk uiteengezet in het vakblad Advanced Materials Technologies, en is verdere ontwikkeling nodig om tot een product te komen. Er wordt overigens al jarenlang onderzoek gedaan naar kunsthuiden voor robots.