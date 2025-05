Creative director van Helldivers 2 legt tijdelijk werk neer

Johan Pilestedt, de oud-ceo van Arrowhead en de creative director van de shooter Helldivers 2, gaat met sabbatical en legt tijdelijk zijn werk neer. Pilestedt belooft bij zijn terugkeer te gaan werken aan de volgende game van Arrowhead.

Pilestedt zegt via X dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zichzelf en zijn familie en daarom tijdelijk vertrekt bij Arrowhead. "Ik ben sinds 2016 betrokken bij Helldivers 2 en sinds 2013 bij Helldivers. Ik heb 11 jaar lang gewerkt aan een serie waarbij ik mijn familie, vrienden, mijn vrouw en mezelf op de tweede plaats moest zetten. Ik ga nu de tijd nemen om aandacht te besteden aan de mensen die me de afgelopen jaren hebben gesteund."

De creative director zegt dat hij bij zijn terugkeer gaat werken aan de nieuwste game van Arrowhead. Of deze game een vervolg wordt op Helldivers 2 is niet bekend.

Pilestedt was tot eind mei 2024 de ceo van Arrowhead. Hij is opgevolgd door Shams Jorjani, die verschillende leidinggevende functies heeft gehad bij Paradox Entertainment, de ontwikkelaar van strategiegame Hearts of Iron IV. Pilestedt werd toen creative director en ging zich binnen de studio meer focussen op de ontwikkeling van games. Daarnaast werd hij de bestuursvoorzitter van Arrowhead.