Aantal DigiD-gebruikers zonder tweetrapsauthenticatie daalde met 75 procent

Het aantal gebruikers van DigiD dat zonder tweetrapsauthenticatie inlogde, daalde vorig jaar met bijna 75 procent. DigiD werd in 2024 550 miljoen keer gebruikt. Dat gebeurt het meest met de DigiD-app of via sms; slechts 90.000 gebruikers gebruiken geen 2fa.

Dat blijkt uit cijfers van DigiD-beheerder Logius. Volgens Logius werd DigiD vorig jaar meer dan 500 miljoen keer gebruikt, een stijging van bijna vijftien procent tegenover 2023 toen er nog 480 miljoen keer werd ingelogd. De piek van inlogs lag alleen in 2021 hoger. De groei is volgens Logius 'opvallend', maar de organisatie verklaart die doordat steeds meer nieuwe diensten, zoals zorgverleners, DigiD ondersteunen. Ook gebruiken zorgverleners DigiD vaker als standaardinlogmethode.

Daarbij valt het Logius ook op dat het aantal unieke gebruikers sterk daalt die nog zonder tweetrapsauthenticatie inloggen. In 2023 waren dat nog 340.000 gebruikers, maar in 2024 daalde dat aantal naar 90.000.

Die afname is verklaarbaar. Logius en Nederlandse overheidsinstellingen werken er al langer naartoe dat het laagste beveiligingsniveau van DigiD niet meer is toegestaan. Sinds 2022 is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk bij de Belastingdienst in te loggen met enkel een gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus, waarbij inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord het laagste is. Diensten kunnen zelf bepalen welk niveau ze kiezen, hoewel wetten en regels soms een hoger niveau vereisen voor bepaalde diensten. Steeds meer diensten kiezen standaard voor een hoger betrouwbaarheidsniveau, waardoor het aantal gebruikers zonder tweetrapsauthenticatie afneemt omdat het minder praktisch is.