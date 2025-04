Insta360 brengt X4-actiecamera uit die 360-gradenbeelden maakt in 8k

Insta360 heeft de X4 uitgebracht. De actiecamera kan 360-gradenbeelden maken in 7680x3840 pixels bij een framerate van 30fps. Bij het gebruik van een enkele lens gaat de video-opname tot maximaal 4k bij 60fps.

Insta360 X4

De actiecamera kan bij 5,7k, 5760x2880 pixels, 360-gradenbeelden maken in 60fps, meldt Insta360. Bovendien moet de accu nu langer meegaan. De 2290mAh-accu, die in 55 minuten op te laden is, moet ervoor zorgen dat klanten meer dan twee uur en een kwartier aan beelden kunnen schieten. Behalve video's zijn foto's mogelijk in maximaal 72 megapixel.

De X4 heeft een camerasensor van rond 30 vierkante millimeter bij een optisch formaat van 1/2". De lens heeft een diafragma van f/1.9. De X4 heeft bovendien lensbeschermers die op de camera te schroeven zijn, waardoor ze er niet af zouden moeten vallen. De actiecamera is per direct verkrijgbaar en kost vanaf 560 euro voor de standaardbundel.