Insta360 kondigt vernieuwde GO 3S aan voor 4k30fps-beelden

Insta360 kondigt de GO 3S aan. De actiecamera lijkt erg op de vorig jaar uitgebrachte GO 3, maar kan onder meer in een hogere resolutie filmen. De camera is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 400 euro.

De Insta360 GO 3S is met 25,6x54,4x24,8mm praktisch net zo groot als zijn voorganger, maar weegt met ruim 39 gram grofweg 3,5 gram meer. De actiecamera heeft een maximale opnameresolutie van 3840x2160 pixels in 30fps. De voorganger kon maximaal in 2,7k filmen met die framerate. De camera heeft een resolutie van 12 megapixel, waar dat voorheen 7 megapixel was.

De accu heeft wederom een capaciteit van 310mAh, maar in 1080p-resolutie met een framerate van 30fps gaat de GO 3S slechts 38 minuten mee, terwijl de voorganger het 45 minuten moet volhouden. Het nieuwe model is waterdicht tot 10 meter diepte in plaats van 5 meter. Het merk claimt dat de cpu in de actiecamera tot 50 procent meer rekenkracht heeft, maar geeft geen details over de gebruikte chip. Verder ondersteunt de camera de Find My-functie van Apple en gebarencontrole.

De Insta360 GO 3S wordt met dezelfde Action Pod geleverd als de voorganger. De oplaadcase heeft een accu van 1270mAh en klanten kunnen de S-variant eventueel zonder Action Pod aanschaffen, aangezien deze compatibel is met die van de reguliere GO 3.