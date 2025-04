Insta360 brengt Ace Pro 2-actiecamera met 8k-video uit voor 470 euro

Insta360 brengt de Ace Pro 2-actiecamera in Europa uit voor net geen 470 euro. De camera ondersteunt video-opnames in 8k-resolutie en gebruikt een '5nm-AI-chip'. De specificaties van de Ace Pro 2 komen grotendeels overeen met de in 2023 uitgebrachte voorganger, de Ace Pro.

De Insta360 Ace Pro 2 beschikt over een geüpgradede 1/1.3"-sensor en een lens met een kijkhoek van 157 graden, wat 6 graden meer is dan bij de voorganger. Door de vernieuwde sensor en beeldprocessor ondersteunt de actiecamera voortaan video's in 8k30fps, terwijl dat eerst 8k24fps was. De framerate van hdr- en PureVideo-beelden in 4k is verdubbeld naar 60fps. De minimale videoresolutie is 1920x1080 pixels in 240 frames per seconde. De sensor maakt foto's in een resolutie van tussen de 4096x2304 en 8192x6144 pixels, wat 50 megapixel is.

De AI-chip verzorgt volgens Insta360 verschillende geautomatiseerde functies, zoals het automatisch monteren van filmpjes en het verwijderen van tussenmomenten uit deze video's. De camera ondersteunt gebaren- en stembesturing.

Verder vernieuwt Insta360 het 180-graden-omklapbare scherm aan de achterkant van de camera. Dat is voortaan 2,5" met een pixeldichtheid van 329ppi en een maximale helderheid van 900cd/m². De actiecamera is tot 12 meter waterdicht, wat een stijging van twintig procent is. De Ace Pro 2 is voorzien van een 1800mAh-accu en beschikt niet over interne opslagruimte; er is ruimte voor maximaal 1TB aan microSD-opslag.