Elf jaar oude ASUS RT-AC68U-router krijgt nog software-update

ASUS heeft eerder deze week een software-update uitgebracht voor de RT-AC68U-router. Normaal gesproken is dat niet opmerkelijk, maar het inmiddels elf jaar oude model is eerder dit jaar end-of-life verklaard door de fabrikant.

Volgens de beschrijving op de website van ASUS brengt firmwareversie 3.0.0.4.386_51720 vooral wijzigingen op het gebied van beveiliging met zich mee. De fabrikant noemt onder meer versterkte invoervalidatie en workflows voor gegevensverwerking, alsook verbeterde certificaatbescherming en processen voor gegevensverwerking. AiCloud moet dan weer beter pogingen kunnen weren om onbevoegde toegang te krijgen.

ASUS heeft de RT-AC68U eind 2013 uitgebracht. De populaire router staat sinds maart dit jaar op de end-of-lifeproductlijst van de fabrikant, maar kreeg in juni nog een update. Die moest enkele kritieke kwetsbaarheden verhelpen.