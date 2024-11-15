Elf jaar oude ASUS RT-AC68U-router krijgt nog software-update

ASUS heeft eerder deze week een software-update uitgebracht voor de RT-AC68U-router. Normaal gesproken is dat niet opmerkelijk, maar het inmiddels elf jaar oude model is eerder dit jaar end-of-life verklaard door de fabrikant.

Volgens de beschrijving op de website van ASUS brengt firmwareversie 3.0.0.4.386_51720 vooral wijzigingen op het gebied van beveiliging met zich mee. De fabrikant noemt onder meer versterkte invoervalidatie en workflows voor gegevensverwerking, alsook verbeterde certificaatbescherming en processen voor gegevensverwerking. AiCloud moet dan weer beter pogingen kunnen weren om onbevoegde toegang te krijgen.

ASUS heeft de RT-AC68U eind 2013 uitgebracht. De populaire router staat sinds maart dit jaar op de end-of-lifeproductlijst van de fabrikant, maar kreeg in juni nog een update. Die moest enkele kritieke kwetsbaarheden verhelpen.

ASUS RT-AC68U Zwart

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 15-11-2024 14:13
94 • submitter: Soggy

15-11-2024 • 14:13

94

Submitter: Soggy

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ASUS RT-AC68U

geen prijs bekend

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Reacties (94)

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slaay 15 november 2024 14:27
Wat is beweegreden voor Asus om alsnog een firmware update uit te brengen?
Want het levert Asus niks op, aangezien klanten met deze router nu nog langer van het apparaat gebruik kunnen maken.

Vanuit consumentenoogpunt helemaal geweldig dat een apparaat 11 jaar support krijgt, maar de fabrikant schiet er niets mee op. Het kost ze alleen maar geld aangezien ze nu 11 jaar support leveren en klanten niks nieuws kopen en klanten voor deze lange support niet hebben betaald.
HKS-Skyline @slaay15 november 2024 15:12
Ik gok dat er een kwetsbaarheid aan het licht is gekomen en de router bijvoorbeeld in een botnet gebruikt werd oid. Het gebeurt vaker dat om zo'n reden oude modellen een update krijgen, niet alleen bij asus. Deze router wordt nog een hoop gebruikt, dus het is niet vreemd dat een dergelijke update wordt uitgebracht om negatieve pers te voorkomen wanneer het nieuws over de kwetsbaarheid, het botnet of wat dan ook naar buiten komt.
username 1234 @HKS-Skyline16 november 2024 13:42
Klopt.
https://www.security.nl/p...onderdeel+van+botnet+zijn
Barryke @HKS-Skyline15 november 2024 15:50
Ik vrees dat je gelijk hebt.

Zou de MerlinWRT firmware (door community) veiliger zijn dan de originele ASUS firmware?

Ze combineren daar naast “common sense settings” ook open source en verbeteren uit andere ASUS firmwares met dezelfde basis.
i_like_scotland @Barryke15 november 2024 21:28
De Asus WRT firmware bevat een zeer ernstig lek in de AICloud en DDNS die op dit moment wordt uitgenut door een nog onbekende malware die de toegang tot de router overneemt en je WiFi radio onklaar maakt. Bijna alle Asus routers zijn geraakt en het zit in het closed source deel van de firmware (AiCloud en DDNS) die Merlin as is overneemt in haar eigen firmware. De Merlin firmware is hier dus ook door geraakt. op het SNB network forum staan tal van draadjes over gehackte routers. Het wordt voor nu sterk afgeraden om AiCloud componenten te gebruiken of remote access tot de routers gebruikt via de Asus smartphone app.
peterpijpelink @i_like_scotland17 november 2024 16:28
https://www.ncsc.nl/actue...lwit-van-meerdere-botnets

Ook NCSC heeft onderzoek gedaan en betreft 2 wormen: Alogin-botnetmalware en TheMoon-malware. Goed stuk met link naar een door NCSC ontwikkeld script om te testen of je router ook geraakt is door deze malware.

[Reactie gewijzigd door peterpijpelink op 17 november 2024 16:29]

virus_59 @Barryke15 november 2024 20:09
Nee.

Ik heb Merlin op mijn AX88U en toch werd ie gehackt, kwam in een botnet terecht en werd voor DDoS aanvallen gebruikt.

Het kostte mij paar weken om achter te komen wat het reden was. Het lijkt dat AiCloud de boosdoener is.

Maar ik heb nog geen enkele reactie vanuit Asus gezien en ook geen updates.

Ik ga ook overstappen naar ander merk.
Glassertje @virus_5915 november 2024 23:24
Op SNBForums, waar Merlin zit, is een topic geopend met de vraag aan de gebruikers wat ze ervan zouden vinden als hij aicloud helemaal uit Merlin haalt. Vanwege beveiligingsproblemen.

[Reactie gewijzigd door Glassertje op 15 november 2024 23:24]

GerritGekke @virus_5915 november 2024 21:38
Hoe kom je er achter wanneer je router onderdeel is geworden van een botnet?
virus_59 @GerritGekke16 november 2024 05:33
Ik zag dat internetverbinding instabiel was, zeer hoog upload (veel hoger dan mijn 25/5 lijn kan) en hoog router CPU belasting.
https://www.snbforums.com...d-flood.92242/post-931970
Jogi_SmokeY @GerritGekke17 november 2024 14:36
Download dit bestand en zet het op een usb stick

Hierna usb-stick in router plaatsen
Wacht 1min en haal de usb eruit en stop het in laptop

Open het bestand met notepad en je ziet of je router gehackt is

https://github.com/NCSC-NL/asusrouter-malware-scan
HKS-Skyline @Barryke15 november 2024 16:02
Moeilijk te zeggen, als hackers een algemene kwetsbaarheid vinden in merlin dan kunnen ze die voor alle routers gebruiken die zijn voorzien van merlin, de kans dat er zo'n kwetsbaarheid bestaat is altijd aanwezig. Ik denk dat een kwetsbaarheid van een specifiek model router met merlin niet interessant genoeg is om energie in te steken. Voor dingen als botnets worden meestal populaire modellen gebruikt zodat je er zo veel mogelijk routers mee kan infecteren.Het aantal gebruikers dat merlin draait op een specifiek model router valt in het niets tov. het aantal normale gebruikers.
batteries4ever @slaay15 november 2024 14:40
... behalve dan dat zulk nieuws er na ook wel negatieve berichten om ASUS, b.v. van Gamers Nexus, mij ertoe verleid in ASUS in mijn lijstje voor nieuwe routers te overwegen. Momentaan een 7490 Fritz!Box, een model uit 2013 die eveneens nog ondersteund wordt. Maar dan moeten mensen er wel voor kiezen: ik zou graag extra betalen voor modellen waarbij langere ondersteuning beloofd wordt.
Pasc66 @batteries4ever15 november 2024 19:41
Bij mij komen ze er niet meer in. Moet je eens parental controls aanzetten - dan stort je snelheid helemaal in. Leuk bedacht - slecht geimplementeerd en gezien de prijzen van de nieuwe apparatuur: ze zijn knettergek geworden (alsof de apparatuur met goud bekleed is of zo). Dan ga ik wel naar ubiquity of mikrotik toe.
CAPSLOCK2000 @slaay15 november 2024 14:41
Wat is beweegreden voor Asus om alsnog een firmware update uit te brengen?
Want het levert Asus niks op, aangezien klanten met deze router nu nog langer van het apparaat gebruik kunnen maken.
Reputatie & Imago.
Als die klanten gehacked worden zullen ze het Asus kwalijk nemen, of ze nu recht hebben op support of niet. Als die hals over kop een nieuwe router moeten kopen dan zal het waarschijnlijk geen Asus zijn.

Asus moet het voor een deel hebben van hun reputatie als A-merk.

Ik vemoed dat de update op zich vrij goedkoop was voor Asus. Als ze dezelfde software op hun andere producten gebruiken (en volgens mij is dat zo) hebben ze hier waarschijnlijk niet veel voor hoeven doen.
MalleEppie71 @slaay15 november 2024 16:40
Het levert op:

- Klanttevredenheid / klantloyaliteit -> klanten zullen eerder weer een Asus kopen
- Dit nieuwsbericht hier op Tweakers is het prima (gratis) reclame voor Asus routers

Als ik jouw redenatie volgt ('lange support kost geld') dan zou korte support meer op moeten leveren. Dat klopt niet, kijk bijv. naar Apple en Samsung, waar de relatief lange support onderdeel is van de 'features' van het product.
Genosha @slaay15 november 2024 20:30
De 68U draait zoals alle Asus routers met dezelfde software. Dus eigenlijk zou het weinig moeite moeten kosten, enige beperking lijkt mij dat de AC68U mindere hardware heeft dus er niet teveel toegevoegd kan worden.

Maar, ik ben er inderdaad blij mee. Ik heb een AC68U in mijn AIMesh hangen op een locatie in huis waar wel WiFi moet zijn maar minder "verkeer" is. Vanmorgen zag ik, toen ik eindelijk eens een Firmware update deed, inderdaad dat de 68U ook meegenomen was.
Robinho96 @slaay15 november 2024 15:54
Zij zullen met hun andere productlijnen (computeronderdelen, monitors, ed.) wel genoeg winst maken denk ik om dit te compenseren. :)
Beeldbuisje @slaay16 november 2024 09:17
Vanuit eigen oogpunt is zoiets toch ook een argument om het merk serieus te nemen.
Ondanks ik die mening niet deel is Asus op platforms zoals dit toch vaak slechter uit de bus gekomen.

Als ik tussen 5 apparaten mag kiezen en eentje claimt zo'n lange ondersteuning, dan weet ik het wel.
SlimNewRatSkin @slaay16 november 2024 11:21
We zijn dus zover gekomen dat we het normaal vinden dat bedrijven enkel en alleen uit puur financieel eigenbelang handelen. Gewoon iets doen omdat het het juiste is om te doen, leidt meteen tot grote verbazing. Zo diep zijn we dus met elkaar gezonken. (Dit is geen kritiek op @slaay maar op onze maatschappij als geheel)
Siaon @slaay21 november 2024 19:58
Een deugdelijk merk zijn is ook wat waard. Je verkoopt nu misschien een router minder, maar de kans dat de volgende router ook bij jou gekocht wordt neemt vast toe.
amsterdamned 15 november 2024 14:26
Wat een service, hier kunnen veel fabrikanten van leren! Ik overweeg serieus om voor Asus te gaan voor mijn volgende router setup.

Ik krijg binnenkort glasvezel en ik twijfel nog 2x ASUS RT-BE86U waarvan één als access point functioneert. Of Ubiquiti Cloud Gateway Max met 2x U7 wifi 7 access points.
Wat raden jullie aan?
beerse @amsterdamned15 november 2024 15:47
Misschien wil je wel een fritzbox van avm. Voor glasvezel de 5000 serie. Mijn ervaring met die fritzboxen is dat ze dus ook erg lang updates en upgrades krijgen. Mijn (adsl) 7490 heeft afgelopen zomer nog een (functionele) update/upgrade gekregen. al vermoed ik wel dat dit de laatste functionele upgrade is. Nu resten er slechts nog security updates, voor zover dat nodig is. De fritzboxen kunnen heel goed in een mesh samenwerken. Maar geen idee of/hoe dat met andere merken kan.

Toegegeven als budget geen issue is, zou ik tussen jouw opties kiezen voor de ubiquiti, Mede vanwege de mesh mogelijkheid.
MalleEppie71 @beerse15 november 2024 16:42
Helemaal mee eens. De 7490 is in januari 2014 geïntroduceerd, dus ruim 10 jaar ondersteuning
Commendatore @beerse15 november 2024 18:38
Als budget echt geen issue is, dan kun je net zo goed voor het echte werk gaan: Meraki, Aruba Networks, Ruckus, etc.
fuzzyIon @amsterdamned15 november 2024 15:45
Een nuc met opnsense , een l2,3 managed switch en twee u7 pro access points.
Pasc66 @amsterdamned15 november 2024 19:48
Ubiquity. En mikrotik als je jezelf graag wilt kwellen en/of netwerkspecialist bent..

Die consumentenzooi is ondertussen net zo duur als ubiquity ….
marcelnooijen @amsterdamned15 november 2024 14:45
dat is niet zo moeilijk. Ubiquiti natuurlijk. Asus routers zijn zo van de consumenten routertjes...
DonMoneta @marcelnooijen15 november 2024 15:08
Dan heb je nooit een ASUS ExpertWifi in je handen gehad of de duurdere routers, dat is verre van "consumenten routertjes"
r2504 @DonMoneta15 november 2024 17:42
Een ASUS ExpertWIFI lijkt me nu niet meteen professioneel materiaal... is eveneens een consumenten routertje.

Ubiquiti (wat toch zeker prosumer materiaal is) geeft trouwens al 5 jaar lang updates op m'n UDM Pro... en dan bedoel ik echt upgrades die enorm wat nieuwe functionaliteit toevoegen en niet gewoon een fix voor een of andere security bug.
uiltje @amsterdamned16 november 2024 17:42
Hmm, nou er zijn de laatste tijd behoorlijk wat problemen met Asus support geweest, zie bijvoorbeeld LTT en volgens mij ook GamersNexus op YT. Nou moet ik zeggen dat ik meestal weinig problemen met Asus HW en SW heb, het is meer de service, beschrijvingen etc.
xian05 15 november 2024 14:19
Was AI ook in die tijd al een buzz woord?
AiCloud moet dan weer beter pogingen kunnen weren om onbevoegde toegang te krijgen.
AcidBanger @xian0515 november 2024 14:29
Was volgens mij iets van All in one Cloud... Net als dat ze AI PC's hebben, all in one pc's.

USB HDD/Stick erin proppen en hem als soort van NAS laten functioneren.

[Reactie gewijzigd door AcidBanger op 15 november 2024 14:30]

Matthijz98 @xian0515 november 2024 14:30
Asus gebruikt Ai al heel lang in hun software producten.
Maar geen idee of hun Ai voor dezelfde betekenis staat.
Sp3ci3s8472 @xian0515 november 2024 16:04
Deze heeft alleen RT dus hij ray-traced alle Wifi signalen voor de beste performance. Het is jammer dat we tegenwoordig geen RT meer hebben op de routers en dat de focus volledig op AI is.

:Y) }:O :+
sdziscool 15 november 2024 14:19
Toch mooi, ik hoop op een wereld waar we allemaal goede producten hebben die jaren meegaan ipv de huidige kapitalistische "leen economie" waarbij je ieder product om de zoveel jaar opnieuw moet kopen omdat de oude gemaakt was om maximaal 3 jaar mee te gaan.
84hannes @sdziscool15 november 2024 14:50
ipv de huidige kapitalistische "leen economie" waarbij je ieder product om de zoveel jaar opnieuw moet kopen omdat de oude gemaakt was om maximaal 3 jaar mee te gaan.
Ik wil eigenlijk een huur-economie. Ik vind het gekkigheid dat je betaalt voor hardware en dan in principe een ongedefinieerde hoeveelheid nieuwe software 'gratis' verwacht. Iedere keer als we onszelf wij maken dat iets gratis is krijgen we het deksel op onze neus maar we lijken er niets van te leren. Als een fabrikant continu geld verdient aan de support van een een product zijn ze minder geneigd nieuwe hardware te maken puur om iets te kunnen verkopen. Dat scheelt een heleboel investeringen en zou onder de streep voor iedereen, behalve voor Foxcon, goedkoper moeten kunnen zijn

offtopic:
En nu gaan mensen zeggen dat het echt niet goedkoper wordt, dat fabrikanten het verschil in hun zakken gaan steken en andere argumenten gebruiken die mij er niet van kunnen overtuigen dat het kapitalistische systeem waarin we kopen wel werkt maar dat het bij huur opeens mis zou gaan. Daartegenover wil ik inbrengen dat bedrijven nu ook geen filantropen zijn.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 15 november 2024 15:02]

SherlockHolmes @84hannes15 november 2024 15:12
Ik wil eigenlijk een huur-economie
Die is er al. Software is per maand betalen, auto functionaliteit per maand betalen, je games bezit je niet maar slechts een licentie, apparaten worden na een paar jaar onbruikbaar omdat de servers offline gaan...

Kan me niet goed voorstellen dat een 'huur-economie' goed is voor iemand anders dan de corporaties die dit allemaal gaan aanbieden met dikke marges.

Nee, geef mij maar een product met belofte op lange ondersteuning, dan vind ik het goed. Ik koop het graag, geniet van ondersteuning, en na een prima periode schakel ik over op een nieuw iets.

In een 'huur economie' worden dingen ook gewoon 'deprecated' en zal je geforceerd worden de nieuwe, duurdere optie te nemen. Althans dat is mijn inschatting.
84hannes @SherlockHolmes15 november 2024 19:40
corporaties die dit allemaal gaan aanbieden met dikke marges.
Je bedoelt die corporaties die ons nu tegen grote verliezen producten aanbieden?

Bedrijven zullen alles doen om hun winsten te maximaliseren. Dat doen ze bij eenmalige aanschaf en dat doen ze bij een service-model.
sdziscool @84hannes15 november 2024 15:15
Voor dingen die geupdate moeten worden vindt ik zelf inderdaad dat de "software is gratis" mentaliteit heel veel bedrijven en consumenten uiteindelijk in de voet schiet. Softwareupdates zijn niet gratis, en je telefoon gaat ook geen jaren extra updates ontvangen als de gemiddelde consument daar niet 200 euro extra voor de telefoon wilt neerleggen.
Ook bij "gratis" services doet het pijn, nee youtube, google, gmail, facebook, whatsapp, reddit etc. etc. is niet gratis! Het is hardstikke duur een door de verwachting van gratis kan ook niemand ermee concurreren.

Maar voor de fysieke aspecten van producten? In mijn opinie zijn we daar zoveel op aan het besparen dat er nauwelijks nog goed spul wordt gemaakt. Een duurdere wasmachine gaat niet langer mee, nee, een duurdere wasmachine heeft extra features. En de gemiddelde wasmachine is zo goedkoop mogelijk gemaakt, want men gaat natuurlijk niet vandaag extra geld uitgeven voor een wasmachine die misschien 3x langer meegaat, nee die kopen zo goedkoop mogelijk voor iets dat nu werkt. Voor dergelijke producten is in mijn opinie geen huur voor nodig, gewoon een mentaliteitsverandering. Dat zou wel inhouden dat men veel meer moet sparen voor een koelkast, wasmachine, etc. maar dan ga je je eigen spul wel een hoop meer waarderen en respecteren ipv dat het een soort wegwerpcamera object wordt.
PhilipsFan @sdziscool15 november 2024 17:33
Ja maar dan ga je voorbij aan het feit dat er nog ontwikkeling wordt gedaan op die producten. Ik zou het liefst ook een dure wasmachine kopen die heel lang meegaat, al was het alleen maar om niet telkens de stress te hebben van een nieuwe moeten uitzoeken. Maar de nieuwe machines hebben fijne extra features, zijn energiezuiniger etc.

En dat is alleen nog maar erger met moderne devices zoals routers.
sdziscool @PhilipsFan15 november 2024 22:59
Sommige dingen hebben inderdaad nieuwe features nodig, maar een wasmachine... Die bestaat al 60 jaar in zijn huidige vorm en uiteindelijk moet er een electro motor een hoop water en was draaien.
Als je dat gewoon voor elkaar hebt dan kun je een hele hoop onzin verzinnen (smart wasmachine!?), maar ik en vele met mij gebruiken maximaal 3 van de 34 standjes op de wasmachine, en dat zijn dan allemaal dezelfde 3.
PhilipsFan @sdziscool15 november 2024 23:01
De basisfunctionaliteit blijft hetzelfde, maar ook aan wasmachines worden bruikbare nieuwe features toegevoegd. Ik ben heel blij met de 'autodose' functionaliteit, dan hoef ik niet meer met die wasbolletjes te klungelen of er na 2 uur achterkomen dat je de zeep vergeten bent. En ik heb de indruk dat wasmachines ook nog steeds energiezuiniger worden, maar dat kan ook een papieren waarheid zijn.
uiltje @PhilipsFan16 november 2024 17:27
dan hoef ik niet meer met die wasbolletjes te klungelen of er na 2 uur achterkomen dat je de zeep vergeten bent
Ik ben soms een behoorlijk warhoofd, maar dat is me in 32 jaar nog niet voorgekomen. Je stopt dat spul er ook in vlak voordat je het ding aanzet toch? Maar goed, ieder heeft zijn sterke en zwakke punten.
batjes @sdziscool16 november 2024 11:43
Blijf het ergens raar vinden. Veel wasmachines uit de jaren 80 hebben tot vrij recent gewerkt of werken nog steeds. Ik was daar tot vorig jaar 1 van, de handleiding ervan was niet eens op het internet te vinden.

Dat heeft dus een prima verwachting neergezet dat een wasmachine tot wel 40 jaar zou moeten kunnen meegaan.

Van huidige wasmachines mogen we niet meer verwachten dan 15 jaar. Waarom is dit niet het maatschappelijke issue dat het zou moeten zijn. Helemaal gezien het wel erg populair is om over het klimaat te praten, terwijl die consumptiemaatschappij van ons daar de grootste boosdoener van is.
sdziscool @batjes16 november 2024 11:48
Het probleem zit hem puur in de portemonnee, iedereen wil natuurlijk een wasmachine die superlange meegaat, maar niemand wil daar een meerprijs voor betalen.
Maar stel je voor dat men het er wel voor over zou hebben? Dat had Philips met hun lampen die heel lang meegingen, na een paar jaar kocht opeens niemand lampen meer! Dus toen zijn ze artificieel de lampen hun longevity gaan limiteren zodat ze winstgevend zouden blijven(ze hebben zelfs een kartel ervoor gevormd!), en zo werkt ook de rest van de markt hedendaags.
uiltje @sdziscool16 november 2024 17:36
Ik ken redelijk veel mensen die voor een Miele betalen met de volle verwachting dat dat ding dan ook lang mee gaat. Dat zijn meestal significant duurdere apparaten. En ik heb keuken apparatuur aangeschaft omdat Pelgrim 8 jaar lange garantie beloofden. Daar heeft het bedrijf overigens geen geld mee gemaakt, producten waren nog steeds redelijk inferieur en ik zal het niet meer kopen. Maar destijds was het voor mij wel reden voor de keuze. En ik ga er vanuit dat een Bosch wasmachine met brushless motor ook redelijk lang meegaat.
computerjunky 15 november 2024 15:04
Kan TP-Link nog wat van leren. Die geven na 2 weken al geen updates meer en zelfs beloofde functies op de doos worden niet geïmplementeerd.
CH4OS @computerjunky15 november 2024 15:27
Dat is wel raar, ik heb nu namelijk de TP-Link AXE75 oid zo uit mijn hoofd, was in elk geval een goed aangeschreven router alhier in een van de BBG's en pricewatch en heb al 2 updates gehad, die echt niet zo kort na elkaar zaten. ;)
computerjunky @CH4OS15 november 2024 16:26
Ik heb de eerste WiFi 6 router van ze met als belofte WPA3 en dat is er nooit gekomen. Ook de Google home implementatie is er nooit gekomen en ze zijn niet verder als Alexa gekomen.
En alsof dat nog niet genoeg is is QOS wat ik altijd gebruikte compleet niet functionerend. De gigabit verbinding kakt compleet in zelfs als ik de devices die het nodig hebben prio geef. Nooit gefixed...

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 15 november 2024 16:37]

Skit3000 15 november 2024 14:20
Dat is beter dan de laatste update die mijn WD NAS ontving toen die end-of-life was; dat was er een niet alleen (uit veiligheidsoverwegingen) alle cloudfunctionaliteit ontnam, maar ook nog eens de mogelijkheid tot het draaien van plugins verwijderde waardoor het apparaat ineens praktisch onbruikbaar was.
CPV @Skit300015 november 2024 14:28
Zoiets had ik ook bij mijn oude WD: een mededeling dat hij van buitenaf gereset kon worden naar fabrieksinstellingen en de aanbeveling om hem van internet af te halen.
Nou was dat voor mij niet zo'n probleem en heeft hij nog een paar jaar lokaal doorgedraaid.
KirovAir 15 november 2024 14:20
Absolute tank van een router. 11 jaar geleden met 3 van deze begonnen en het is bizar hoe veel features er bijgekomen zijn. Nooit gedoe mee gehad en ze draaien nog steeds in het mkb-netwerkje waar ze begonnen waren. :)
William_H @KirovAir15 november 2024 21:53
Ja, de mijne waren ook geweldig. Helaas wat koelingsproblemen mee gekregen, maar ze liggen op de operatietafel 😅
uiltje @William_H16 november 2024 17:39
Misschien dat na zoveel tijd continu draaien wat nieuwe koelpasta of patch wel een goed idee is. Op AliExpress laatst een ouderwets 10 gbit kaartje gekocht en de koelpasta was veranderd in beton. Ja ja, echt nieuw, ik geloof het bijna.
William_H @uiltje17 november 2024 10:16
Precies. Dus dat gaan we deze week even doen. De thermal pad ligt al klaar om eropgezet te worden.
iwaarden 15 november 2024 14:20
Ik heb zelf de RT-AC66U met een custom Merlin firmware.

Ik zie dat de RT-AC66U ook dezelfde officiële firmware update heeft gekregen: https://www.asus.com/nl/n...os?model2Name=RT-AC66U-B1
Hobbit13 @iwaarden15 november 2024 16:06
dat is de B1 versie, die is niet gerelateerd aan de gebruikelijke AC66U, en juist wel aan de AC68U.
macfreak1306 @Hobbit1317 november 2024 23:55
Oh dat is wel goed om te weten. Ik heb zelf ook de RT-AC66U B1, en heb dus maar gelijk ff dat scriptje van NCSC gedraaid. Gelukkig kan die niks detecteren, maar heb toch maar gelijk geupdate. Niet dat er veel kon gebeuren volgens mij, want het ding staat bij mij in AP modus en omdat ik het IP blijkbaar verkeerd had ingesteld had ie zelf geen toegang tot het internet haha
GEi 15 november 2024 14:22
Deze ligt bij mij in de doos als backup voor de UDM Pro. Ik zal hem dit weekend na deze reminder is tevoorschijn halen en kijken of hij plug and play kan dienen als vervanger mocht er onverhoopt wat met de huidige router gebeuren. Ik had/heb er wel firmware van Merlin op staan, dus zal hem niet gaan updaten met deze versie :) .
CPV 15 november 2024 14:29
Mooi ding. 4 jaar geleden bij een verhuizing met pensioen laten gaan.

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