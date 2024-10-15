Volledig autonoom op de Duitse snelweg

De auto die je ophaalt vanaf thuis en afzet bij je bestemming, zonder menselijke chauffeur. Het is een mooie droom, maar wel een die volgens verschillende bedrijven kan worden verwezenlijkt. Tesla is hier een bekend voorbeeld van, maar ook BMW en Mercedes-Benz werken hieraan. Deze autofabrikanten bieden in Duitsland al zelfrijdende systemen aan, zij het in een lichtere vorm. Mercedes brengt begin volgend jaar een significante update uit van zijn systeem, wat die autonome toekomst een stapje dichterbij brengt.

Voor de duidelijkheid: Mercedes' systeem haalt je niet op en zet je ook niet bij je eindhalte af. Wat het wel kan, is de 'saaie snelwegkilometers' van je overnemen. Drive Pilot, zoals Mercedes het systeem noemt, kan het rijden op de snelweg volledig overnemen. Die 'volledig' is daarbij belangrijk. Vrijwel elke auto biedt tegenwoordig een combinatie van laneassist en adaptieve cruisecontrol aan, waarbij de controle grotendeels door de auto wordt overgenomen. Als bestuurder moet je echter blijven opletten en op elk moment kunnen ingrijpen. Daarom moet je bijvoorbeeld je handen aan het stuur houden of je ogen op de weg gericht houden. Even iets anders doen, zit er dus niet bij.

Dat laatste punt is het cruciale verschil met Drive Pilot. Een film kijken op het centrale scherm, een boek lezen, op je telefoon zitten. Het kan allemaal, en nog belangrijker: het mag allemaal. Er zijn wel mitsen en maren. De grootste daarvan is dat het systeem alleen in Duitsland werkt. En dat je er een Duitse Mercedes voor nodig hebt: in Nederland geleverde auto's kunnen Drive Pilot ook niet in Duitsland gebruiken. En je moet een relatief dure Mercedes hebben, met aangevinkte optiepakketten.

Grotere kinderschoenen

Drive Pilot staat nog in de kinderschoenen, al worden die binnenkort verruild voor een grotere maat. Zo wordt de 'mitsen-en-marenregel' van de snelheid versoepeld. Op dit moment werkt Drive Pilot alleen op snelheden tot 60km/u. Daarmee werkt het systeem alleen bij files of op drukke snelwegen, waarbij er altijd een auto vóór de Drive Pilot-auto moet zijn. Wordt de file 'sneller' dan die 60km/u, dan stopt het systeem en moet de bestuurder de controle overnemen.

Met de update, die begin volgend jaar beschikbaar komt, wordt de snelheidslimiet 95km/u. Daarmee is het systeem vaker te gebruiken. Misschien vraag je je nu af: 'Wie rijdt er nou 95km/u op de Autobahn?' Mercedes' antwoord: onder meer vrachtwagens en caravans. Je hebt namelijk nog steeds te allen tijde een voorligger nodig. Je moet dus eerst een vrachtwagen vinden waarachter je kan 'plakken', voordat Drive Pilot aan de slag gaat. Je hoeft niet te bumperkleven, die vrachtwagen kan best tientallen meters weg zijn, mits hij maar niet harder gaat dan 95km/u.

Je autorit duurt daarmee natuurlijk wel wat langer dan wanneer je zelf met 200km/u door Duitsland gaat knallen. "Maar je kan die tijd die je in de auto zit, wel veel effectiever gebruiken", zegt Christoph von Hugo, Head of Active Safety bij Mercedes. Daarnaast kun je ontspannen tijdens het rijden en kom je meer ontspannen aan op je plek van bestemming, zegt Von Hugo. Bovendien is 95km/u efficiënter dan 200km/u, wat weer tijd en geld kost bij het tankstation of de (snel)lader.

Wat nog steeds niet mag, is slapen. De ogen moeten open blijven en de auto houdt dit met camera's in de gaten. Als je die camera's blokkeert, bijvoorbeeld omdat je een broadsheetkrant wilt lezen, schakelt het systeem zich uit. Drive Pilot rijdt autonoom, maar alleen binnen bepaalde, afgebakende omstandigheden. Als die omstandigheden veranderen waardoor Drive Pilot niet meer mag werken, moet de bestuurder de controle overnemen. Hiervoor krijgt de bestuurder tien seconden; daarom is slapen achter het stuur nog steeds uit den boze.

De assistent kan stoppen omdat je bijna bij je afslag bent en zelf verder moet rijden, of omdat het systeem niet langer zelf kan rijden. Drive Pilot werkt op alle autobahnen, maar niet op elk deel van de Duitse snelwegen. Tunnels, wegwerkzaamheden, scherpe bochten ... Die moet je van Mercedes zelf doen. Drive Pilot weet wanneer dat is, dus krijg je de tijd om je boek aan de kant te leggen en de controle over te nemen. Ook 's nachts, als het donker is, en bij slechte weersomstandigheden werkt Drive Pilot niet.

Een uurtje in Berlijn

Tweakers mocht in Berlijn een uurtje gebruikmaken van Drive Pilot 95, met een test-EQS die het systeem al heeft, op een door Mercedes bedachte route. Wat opvalt aan Drive Pilot is hoe 'normaal' het voelt. Het voelt vergelijkbaar met de geavanceerdste assisterende systemen van het moment, waarbij je in de praktijk amper hoeft in te grijpen. Toch voelt het wat onwennig dat je ook niet meer hoeft op te letten. Dat je 'gewoon' een film kan kijken en minutenlang je ogen van de weg houdt. Om daarna weer naar de weg te kijken en een gevoel van 'hé, waar ben ik?' te hebben. Het voelt alsof je passagier bent, maar dan met een stuur en pedalen voor je.

De turquoise verlichting op en rondom het stuur geeft aan dat Drive Pilot is ingeschakeld.

Drive Pilot rijdt vergelijkbaar met assisterende systemen, maar is dat zeker niet. Niet alleen softwarematig, maar ook hardwarematig. Een 'normale' Mercedes met assisterende functies bevat een camera, radarsensors en ultrasone sensors. Drive Pilot voegt hier een achtercamera, een wegvochtigheidssensor en betere radioantennes aan toe. Met de vochtigheidssensor weet de auto of het wegdek nat is en of er daardoor anders geremd moet worden, of dat het te nat is voor Drive Pilot en het systeem uitgeschakeld moet worden. Die radioantennes zijn belangrijk, omdat Drive Pilot gedetailleerdere plaatsbepaling vereist dan reguliere assisterende systemen. Zo gebruikt Drive Pilot een combinatie van satellietsystemen als gps en glonass, en 3d-kaarten voor een plaatsbepaling van 'enkele centimeters'. Die data is nodig om te weten wat voor bocht eraan komt, bijvoorbeeld, en waar de auto op de weg moet zijn.

In de voorbumper zit ook lidar voor het Drive Pilot-systeem. Dit is opvallend; vooral Elon Musk claimt dat lidar niet nodig is voor volledig zelfrijdende auto's. Mercedes heeft die wel, voor de extra zekerheid en veiligheid. Daarnaast merkt de fabrikant op dat als de zon bijvoorbeeld laag is, deze de camera kan verblinden. Lidar werkt dan nog wel. De keuze voor de voorbumper is bewust, zodat de auto dichter bij de grond zit en zo meer meekrijgt van wat er voor de auto gebeurt. Concurrenten, zoals Volvo, plaatsen de lidarsensor boven de voorruit. Door de sensor op die plek te plaatsen, mis je een deel van wat er voor de auto gebeurt, redeneert Mercedes.

Die achtercamera wordt overigens, samen met microfoons in de auto, gebruikt om aankomende hulpdiensten te herkennen. In dat geval wordt de controle teruggegeven aan de bestuurder om ruimte te maken voor het naderende voertuig. Mercedes zegt dat verschillende onderdelen binnen het elektrische systeem en de rem- en stuursystemen dubbel zijn uitgevoerd, zodat Drive Pilot niet door technische problemen de verkeerde acties uitvoert. De auto is niet uitgerust met twee keer zoveel remschijven of dubbele stuurstangen, maar bepaalde onderdelen, zoals voedingen, zijn wel redundant uitgerust.

Turquoise verlichting

Een Drive Pilot-auto heeft aanzienlijk meer sensors, al zie je dat aan de buitenkant niet echt. Naast de lidar dan, wellicht. En toch mag je met een Drive Pilot-auto wél met je telefoon of boek in de handen zitten, maar bij een 'reguliere' Mercedes niet. Dat vormt een uitdaging voor de politie. Zeker in het begin zal niet elke agent doorhebben dat je met je Handy mag rijden als je Drive Pilot aan hebt. Mercedes erkent dan ook dat de politie je nog steeds kan stoppen. Uiteindelijk zouden ze je geen boete mogen geven, maar mogelijk moet je dan wel uitleggen wat je aan het doen bent.

Mercedes heeft hier een oplossing voor: turquoise markeringslichten. Mercedes mag deze in Nevada gebruiken, waar Drive Pilot ook is toegestaan, maar elders niet. De fabrikant werkt aan de noodzakelijke wettelijke toestemming. Het is nog niet duidelijk wanneer deze er komt. Deze verlichting is niet gepatenteerd door Mercedes en kan door andere fabrikanten worden gebruikt, en is gestandaardiseerd via SAE-standaard J3134. Mensen die kleurenblind zijn voor turquoise hebben hier uiteraard niet zoveel aan. Dit is volgens Von Hugo geen probleem. "Het is geen verplichting om deze markeringslichten te kunnen zien; het is alleen iets extra's. Nu hebben we ze immers ook niet nodig."

Niet alleen markeringslichten liggen nog op Mercedes' to-dolijst. De autofabrikant wil dat Drive Pilot later dit decennium ook tot 130km/u te gebruiken is, zoals wettelijk is toegestaan binnen de Duitse wet. Voordat Mercedes dit wil doorvoeren, wil de fabrikant betere sensors en snellere hardware in de auto's hebben. Sneller mag al, alleen zegt Mercedes niet te kunnen garanderen dat de auto dat veilig aankan. Anders dan de huidige upgrade naar 95km/u, zal die upgrade naar 130km/u dan ook niet naar huidige Drive Pilot-auto's komen.

Daarnaast moet het systeem uiteindelijk naar meer landen komen. Welke landen daartussen zitten, wilde de autofabrikant nog niet delen. Wel zegt Mercedes het systeem eerst nog in een land goed te willen testen. Nederlandse wegen zijn immers anders dan Duitse, met andere op- en afritten, andere borden en andere belijning. De kaarten moeten goed zijn om de positiebepaling te kunnen behalen en het systeem moet reageren zoals de bestuurder kan verwachten. Daarom is Mercedes voorzichtig met het uitbreiden van Drive Pilot. Daarnaast moet het land hiervoor toestemming geven; nog niet elk Europees land doet dat.

Rustig en soepel, maar soms ook onverwacht

Bij het uitschakelen worden de turquoise

lampjes rood.

Drive Pilot is nog niet af, maar dat wil niet zeggen dat het op dit moment niet werkt. In onze korte test werkte het systeem soepel en zoals je zou verwachten. Zodra de EQS herkent dat je op een snelweg bent waar Drive Pilot ingeschakeld mag worden, lichten de knoppen aan het stuur op met een turquoise kleur. Als je een van deze knoppen indrukt, neemt de auto de controle volledig over en mag je doen wat je wilt − behalve slapen dan. Alleen het 'teruggeven' van de controle aan de bestuurder voelde soms nog onverwacht en hectisch. Je was immers diep in gedachten bezig met een boek of je telefoon, en opeens zie je rode verlichting op je scherm en stuur, en hoor je een waarschuwingssignaal. Op zich heb je tien seconden en dus tijd om weer op te letten, maar het voelt alsof je moet stressen en haasten. Of misschien ben ik een stresskip, dat kan ook.

Een ander opvallend punt is dat je niet altijd weet waarom Drive Pilot de controle teruggeeft. De Mercedes zegt bijvoorbeeld dat de omstandigheden niet meer correct zijn, maar niet dat het komt door bijvoorbeeld een te scherpe bocht. Stel dat er twee snelwegen worden samengevoegd en er daardoor een extra rijbaan aan de rechterzijde komt, dan schakelt Drive Pilot 95 zich ook uit. Tussen de 60 en 95km/u mag Drive Pilot alleen op de rechtste baan gebruikt worden, daaronder mag het op alle banen. Maar als er zo'n rechterbaan bijkomt, krijg je geen melding dat je een baan opzij moet schuiven om het systeem weer te kunnen gebruiken. Zo'n melding zou kunnen helpen om sneller Drive Pilot weer te kunnen gebruiken.

Uiteindelijk hebben we een ruim half uur gebruik kunnen maken van Drive Pilot, met korte onderbrekingen. Dit kwam onder meer omdat we afslagen namen waar Drive Pilot niet werkt, maar ook door wegwerkzaamheden en scherpe bochten. We kunnen op basis van die trip geen alomvattende conclusies trekken, maar Drive Pilot geeft in elk geval een gevoel van veiligheid. Sommige assisterende systemen willen nog wel eens vreemde trekken hebben, zoals abrupt remgedrag of het volgen van de verkeerde belijning, waardoor menselijke ingrepen nodig zijn. Drive Pilot rijdt soepel en geeft je daarmee het gevoel dat je je aandacht aan iets anders kan besteden zonder dat je onveilig bezig bent.

Of je daarmee urenlang films gaat zitten kijken, is nog de vraag. Sowieso lijkt het niet comfortabel om urenlang met je hoofd gedraaid naar het centrale scherm te kijken. De kans lijkt klein dat je urenlang Drive Pilot kan gebruiken zonder een tunnel, bocht of wegwerkzaamheden tegen te komen. Dan word je uit de spannende scène gezogen, wat ook geen prettige kijkervaring is. Maar bijvoorbeeld op je telefoon zitten of een tijdschrift lezen, dat lijken ons wel praktischere manieren om je Drive Pilot-tijd in te zetten.

Film kijken met Drive Pilot

Moonlanding

Drive Pilot blijft een techniek in ontwikkeling. Een moonlanding, zo noemt Von Hugo het, om een volledige Level 3-zelfrijdende auto te maken. Hij bedoelde dat de sprong van de huidige, assisterende Level 2-systemen naar het Drive Pilot-Level 3-systeem enorm is qua ontwikkeling en investering. En zelfs een Level 3-auto is niet volledig zelfrijdend; pas bij Level 4 en 5 worden het stuur en de pedalen optioneel. Dat Drive Pilot nog in ontwikkeling is, blijkt uit de manier waarop Mercedes het verkoopt. Niet op de instap-A-Klasse, maar alleen op de relatief dure EQS en S-Klasse. Het is nog geen product voor de massa, maar alleen wie er zesduizend euro, boven op de prijs van de auto zelf, voor wil betalen. Overigens werkt het ook nog niet op duurdere Mercedes-modellen, zoals de suv-versies van de twee sedans.

Deze nieuwe techniek neemt ook nieuwe vragen met zich mee. Wie is er verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld? "De kans dat er met Drive Pilot een ongeluk gebeurt, is zeer klein", zei Von Hugo, zonder antwoord te geven op de vraag wie er dan verantwoordelijk zou zijn. Tegen The Verge zei Mercedes eerder wel de juridische aansprakelijkheid op zich te nemen, 'afhankelijk van het geval'. Het is echter onduidelijk of dit alleen voor de Verenigde Staten geldt, of ook voor Duitsland.

Drive Pilot 95 is een mooie stap vooruit, maar laat ook zien dat zelfrijdende auto's nog verder weg zijn dan sommigen voorspelden. Dit is het geavanceerdste Level 3-systeem dat voor consumenten te koop is, maar rijdt langzamer dan mensen en alleen in specifieke omstandigheden, in een specifiek land, met specifieke auto's. Het is absoluut een nuttige functie, maar nog niet voor de massa. En die volledig zelfrijdende auto die overal en altijd werkt? Die is duidelijk nog ver weg.